Monarques Annonce la Clôture de la Vente de la Propriété Fayolle à IAMGOLD

MONTRÉAL, le 8 juin 2020 /CNW Telbec/ - CORPORATION AURIFÈRE MONARQUES (« Monarques » ou la « Société ») (TSX: MQR) (OTCMKTS: MRQRF) (FRANCFORT: MR7) est heureuse d'annoncer la clôture de la vente de la propriété Fayolle à IAMGOLD Corporation (« IAMGOLD ») (TSX: IMG) (NYSE: IAG) en contrepartie d'une somme totale de 11,5 M$.

IAMGOLD a émis 1 851 145 actions ordinaires à Monarques à un prix de 5,24 $ par action pour une valeur totale de 9,7 M$ et paiera un montant additionnel de 0,3 M$ en espèces lors du transfert de propriété d'un terrain au nom d'IAMGOLD et un montant additionnel de 1,5 M$ en espèces 90 jours après le transport initial du minerai provenant du gisement Fayolle.

Au terme de cette transaction, Monarques dispose désormais d'environ 20 M$ en encaisse et en placements à court terme.

À PROPOS DE CORPORATION AURIFÈRE MONARQUES

Corporation Aurifère Monarques (TSX: MQR) est une société minière aurifère émergente qui a pour objectif de devenir un producteur aurifère de 100 000 à 200 000 onces d'or par année par le biais de son important portefeuille de projets de qualité situé dans le camp minier de l'Abitibi au Québec, Canada. La Société détient actuellement plus de 315 km² de propriétés aurifères (voir la carte) incluant le gisement Wasamac (ressources mesurées et indiquées de 2,6 millions d'onces d'or, comprenant des réserves prouvées et probables de 1,8 million d'onces d'or), les projets avancés Beaufor, Croinor Gold (voir vidéo), McKenzie Break et Swanson, ainsi que les usines Camflo et Beacon. Elle offre également des services d'usinage à forfait à partir de son usine Camflo d'une capacité de 1 600 tonnes par jour.

Énoncés prospectifs

Les énoncés prospectifs contenus dans ce communiqué de presse comportent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs pouvant modifier de manière appréciable les résultats, le rendement et les réalisations de Monarques par rapport aux résultats, au rendement et aux réalisations qui y sont exprimés ou implicites. Le TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques du TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué de presse.

www.monarquesgold.com

SOURCE Corporation Aurifère Monarques