Monarch Cement veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Monarch Cement präsentierte in der am 10.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Monarch Cement hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 5.65 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 4.99 USD je Aktie gewesen.

Der Umsatz lag bei 69.7 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 2.82 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 67.8 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch