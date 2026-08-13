Monarch Cement legte Quartalsergebnis vor

Monarch Cement hat am 10.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 5.65 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Monarch Cement ein EPS von 4.99 USD je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite hat Monarch Cement im vergangenen Quartal 69.7 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 2.82 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Monarch Cement 67.8 Millionen USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch