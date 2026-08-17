Monami präsentierte Quartalsergebnisse

Monami hat am 14.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 132.00 KRW. Im Vorjahresquartal hatten -138.000 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Monami hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 28.82 Milliarden KRW abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 9.51 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 31.84 Milliarden KRW erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch