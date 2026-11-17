Monami veröffentlichte am 16.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 152.00 KRW je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Monami -124.000 KRW je Aktie generiert.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 33.21 Milliarden KRW – ein Plus von 1.87 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Monami 32.60 Milliarden KRW erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch