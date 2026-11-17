Monalisa hat am 16.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 8.00 KRW beziffert, während im Vorjahresquartal 3.00 KRW je Aktie in den Büchern standen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 32.48 Milliarden KRW – ein Plus von 4.83 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Monalisa 30.98 Milliarden KRW erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch