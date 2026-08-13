Momentus A verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Momentus A hat am 11.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Das EPS lag bei -0.70 USD. Ein Jahr zuvor waren -21.960 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 0.0 Millionen USD – das entspricht einem Minus von 84.21 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 0.2 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.ch