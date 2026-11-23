Momentus A veröffentlichte am 20.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS lag bei -0.40 USD. Ein Jahr zuvor waren -19.280 USD je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig wurden 4.8 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Momentus A 0.2 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch