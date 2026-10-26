Momentum Group Registered B vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Momentum Group Registered B hat am 23.10.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1.84 SEK beziffert, während im Vorjahresquartal 1.64 SEK je Aktie in den Büchern standen.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 4.84 Prozent auf 2.30 Milliarden SEK. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2.19 Milliarden SEK erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch