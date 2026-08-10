Molitec Steel: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Molitec Steel lud am 07.08.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

Das EPS wurde auf 13.10 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Molitec Steel 2.48 JPY je Aktie verdient.

Das vergangene Quartal hat Molitec Steel mit einem Umsatz von insgesamt 11.81 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 12.14 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 2.66 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.ch