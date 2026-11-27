Molibdenos y Metales stellte am 25.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Das EPS wurde auf 289.28 CLP beziffert. Ein Jahr zuvor waren 211.02 CLP je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 17.88 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 651.16 Milliarden CLP generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 767.61 Milliarden CLP ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch