Moleculin Biotech Aktie 31416913 / US60855D1019
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
17.12.2025 19:48:21
Moleculin Shares Drop 17% Despite Positive Phase 1 WP1066 Data In Pediatric Brain Tumors
(RTTNews) - Moleculin Biotech, Inc. (MBRX) fell 16.84%, losing $0.79 to $3.90, even though the company reported positive topline results from a physician-sponsored Phase 1 clinical trial of WP1066 in children with recurrent malignant brain tumors.
The data showed the treatment was safe, induced anti-tumor immune responses and suppressed STAT3 activity, with encouraging signals of biological activity in a difficult-to-treat pediatric cancer setting.
On the day of the announcement, Moleculin Biotech shares traded sharply lower, falling to $3.90 from a previous close of $4.69, reflecting a steep sell-off despite positive clinical news.
The stock experienced heightened volatility during the session, with trading activity running well above average as investors reacted to the Phase 1 trial update and reassessed near-term risk in the clinical-stage biotech name.
MBRX trades within a 52-week range of approximately $3.63 - $91.25.
Nachrichten zu Moleculin Biotech Inc
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu Moleculin Biotech Inc
Ferrari versus Privatbank: Luxus ist nicht Vertrauen – Marco Parroni zu Gast im BX Morningcall
Im heutigen BX Morningcall spricht David Kunz gemeinsam mit François Bloch mit Gast Marco Parroni (heute Uniq Prime, ehemals Julius Bär) über Markenführung im Private Banking: Warum „Luxus“-Denken oft in die falsche Richtung führt, wie Sponsoring und Partnerships (u.a. rund um Formel E) als echter Wertetransfer funktionieren – und weshalb ein Ökosystem-Ansatz häufig mehr bringt als klassische KPI-Logik.
Themen im Gespräch:
💡Private Banking vs. Luxusmarke: wo der Vergleich hinkt
💡Sponsoring als Strategie: Sichtbarkeit, Glaubwürdigkeit, interne Akzeptanz
💡Wie man Brand-Impact realistisch misst
💡Vertrauen als Kernwert – und was KI daran (nicht) ersetzt
💡Was Marco Parroni heute mit Uniq Prime aufbaut
👉🏽 https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside Fonds
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerKeine Jahresendrally in Sicht: US-Börsen mit Verlusten -- SMI letztlich tiefer -- DAX schliesst unter 24'000 Punkten -- Asiens Börsen schlussendlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich etwas schwächer, während der deutsche Leitindex moderate Verluste einsteckte. An der Wall Street geht es teils deutlich abwärts. In Fernost dominierten die Bullen das Börsengeschehen.