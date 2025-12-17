Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Warner-Übernahme: Aus für Paramount-Gebot und Trump-Schwiegersohn - Fokus auf Netflix-Aktie
Aktien von WeRide & Pony AI heben ab: Zwischenzeitliche Kursgewinne bei Tesla ziehen Robotaxi-Aktien mit nach oben
Broadcom-Aktie im Minus - doch Analysten rechnen mit neuen Rekorden
D-Wave-Aktie rutscht nach Zwischensprung ins Minus: Analysten positiv gestimmt
Amazon-Aktie im Fokus: OpenAI spricht offenbar mit Amazon über Milliardenfinanzierung
17.12.2025 19:48:21

Moleculin Shares Drop 17% Despite Positive Phase 1 WP1066 Data In Pediatric Brain Tumors

(RTTNews) - Moleculin Biotech, Inc. (MBRX) fell 16.84%, losing $0.79 to $3.90, even though the company reported positive topline results from a physician-sponsored Phase 1 clinical trial of WP1066 in children with recurrent malignant brain tumors.

The data showed the treatment was safe, induced anti-tumor immune responses and suppressed STAT3 activity, with encouraging signals of biological activity in a difficult-to-treat pediatric cancer setting.

On the day of the announcement, Moleculin Biotech shares traded sharply lower, falling to $3.90 from a previous close of $4.69, reflecting a steep sell-off despite positive clinical news.

The stock experienced heightened volatility during the session, with trading activity running well above average as investors reacted to the Phase 1 trial update and reassessed near-term risk in the clinical-stage biotech name.

MBRX trades within a 52-week range of approximately $3.63 - $91.25.

Ferrari versus Privatbank: Luxus ist nicht Vertrauen – Marco Parroni zu Gast im BX Morningcall

Im heutigen BX Morningcall spricht David Kunz gemeinsam mit François Bloch mit Gast Marco Parroni (heute Uniq Prime, ehemals Julius Bär) über Markenführung im Private Banking: Warum „Luxus“-Denken oft in die falsche Richtung führt, wie Sponsoring und Partnerships (u.a. rund um Formel E) als echter Wertetransfer funktionieren – und weshalb ein Ökosystem-Ansatz häufig mehr bringt als klassische KPI-Logik.

Themen im Gespräch:

💡Private Banking vs. Luxusmarke: wo der Vergleich hinkt
💡Sponsoring als Strategie: Sichtbarkeit, Glaubwürdigkeit, interne Akzeptanz
💡Wie man Brand-Impact realistisch misst
💡Vertrauen als Kernwert – und was KI daran (nicht) ersetzt
💡Was Marco Parroni heute mit Uniq Prime aufbaut

👉🏽 https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Ferrari versus Privatbank: Luxus ist nicht Vertrauen – Marco Parroni zu Gast im BX Morningcall

