Molecular Partners will an US-Kongress neue Studiendaten vorlegen

Zürich (awp) - Das Biotech-Unternehmen Molecular Partners wird am Jahreskongress der American Association for Cancer Research (AACR) von Ende April neue Studiendaten zu seinen Radio-DARPin-Therapien in der Krebsbehandlung vorlegen.

An drei Posterpräsentationen werde das Unternehmen Daten für seinen Radio-DARPin-Kandidaten MP0712 für gezielte Strahlentherapie bei kleinzelligem Lungenkrebs, zu seiner Pb-basierte Radio-DARPin-Therapie (RDT) zur Behandlung von soliden Tumoren sowie neue Proof-of-Concept-Daten zu seinen CD3 Switch-DARPins bei soliden Tumoren vorlegen, wie es am Dienstag mitteilte. Der AACR-Kongress 2025 findet vom 25. bis zum 30. April in Chicago statt.

tp/