Molecular Partners veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Molecular Partners veröffentlichte am 25.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Molecular Partners hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0.44 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0.680 USD je Aktie gewesen.

Redaktion finanzen.ch