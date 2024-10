Molecular Partners verfügt weiter über soliden Cash-Bestand

Schlieren (awp) - Das Biotechnologie-Unternehmen Molecular Partners hat weiterhin ein solides Cash-Polster. Der Geschäftsaufwand 2024 dürfte leicht tiefer ausfallen.

Per Ende September verfügte Molecular Partners noch über flüssige Mittel in Höhe von 143,6 Millionen Franken, wie das Unternehmen am Donnerstag in der Nacht mitteilte. Ende Juli waren es noch 159,1 Millionen gewesen.

Auf Basis der jüngsten Zahlen geht das Management davon aus, dass die Mittel unverändert bis 2027 reichen. Da die Firma noch keine eigenen Medikamente auf dem Markt hat, "verbrennt" sie noch Geld. Entsprechend wichtig sind denn auch die liquiden Mittel.

Die betrieblichen Aufwendungen sollen etwas geringer ausfallen als bisher prognostiziert. Laut Quartalsbericht rechnet das Unternehmen für das laufende Jahr mit einem Betriebsaufwand von 65 bis 70 Millionen Franken, nach 65 bis 75 Millionen Franken in der Vorjahresperiode.

Etwa 7 Millionen Franken sollen dabei nicht-zahlungswirksame Kosten für aktienbasierte Vergütungen, Pensionsbilanzierung und Abschreibungen sein. In der Prognose seien potenzielle Einnahmen aus F&E-Kooperationen nicht berücksichtigt, heisst es weiter.

cg/