Molecular Partners schliesst Abkommen mit Oreno Med für Radio-DARPin Therapien

Zürich-Schlieren (awp) - Das Biotechunternehmen Molecular Partners hat mit Orano Med eine Entwicklungspartnerschaft abgeschlossen. Diese bezieht sich auf Radio-DARPin-Therapien, wie das Unternehmen am Freitag mitteilte.

Gemeinsam wollen die beiden Biotech-Gesellschaften neue Therapien unter Miteinbezug der Technologien von Orano Med entwickeln. Ziel dieser Therapien ist die selektive Vernichtung von Krebszellen.

Dazu sollen die Kapazitäten beiden Unternehmen zusammengenommen und die Kosten für präklinische und klinische Untersuchungen zur Bekämpfung verschiedenen Krebsarten geteilt werden.

Orano Med verfügt über Produktionsstätten, Labore und Forschungszentren in den USA und in Frankreich und will sowohl in Nordamerika als auch in Europa weiter investieren.

cf/