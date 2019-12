Molecular Partners präsentiert Daten zu MP0250 bei Multiplem Myelom

Zürich (awp) - Molecular Partners hat an der 61. Jahrestagung der American Society of Hematology (ASH) Daten aus seiner laufenden Phase-II-Studie mit MP0250 bei Patienten mit Multiplem Myelom (MM) vorgelegt. Die die Ansprechrate der Patienten (overall response, ORR) bei zuvor behandelten Patienten habe 45 Prozent erreicht. Zudem gebe es starke Anzeichen für ein dauerhaftes und tiefergehendes Ansprechverhalten bei andauernder Behandlung nach 9 Monaten, wie das Unternehmen am Wochenende mitteilte.

Zusätzliche Daten hat das Pharmaunternehmen mit Sitz in Schlieren für R&D-Tag am 12. Dezember angekündigt.

Im Mai hatte Molecular eine Phase Ib/II-Studie mit dem Produktkandidaten MP0250 eingestellt, nachdem es in der Behandlung von Patienten mit einer bestimmten Form von Lungenkrebs zu unerwünschten Nebeneffekten gekommen war.

Der Ash-Kongress findet vom 7. bis 10. Dezember in Orlando, Florida, statt.

