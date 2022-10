Molecular Partners mit deutlichem Gewinn - CFO verlässt das Unternehmen

Schlieren (awp) - Dank einer Einmalzahlung von Novartis von Anfang Jahr hat das Biotechnologie-Unternehmen Molecular Partners in den ersten neun Monaten einen deutlichen Gewinn eingefahren. Der bisherige CFO Andreas Emmenegger kündigte zudem seinen Rücktritt per Ende 2022 an.

In den ersten neun Monaten des laufenden Geschäftsjahres hat Molecular Partners einen Umsatz von 186,9 Millionen Franken erzielt, wie das Unternehmen am Donnerstagabend mitteilte. Im Vorjahr setzte das Unternehmen lediglich knapp 8 Millionen um. Hauptgrund für den Anstieg war eine Meilensteinzahlung über 150 Millionen Franken durch Novartis im Januar 2022.

Der operativen Gewinn lag bei 131,6 Millionen Franken. Der Nettoprofit kletterte auf 135,3 Millionen Franken, nach einem Verlust von 45,9 Millionen im Vorjahreszeitraum. Dabei konnte das Unternehmen die operativen Ausgaben im Vergleich zum Vorjahr in etwas bei 55 Millionen Franken konstant halten.

Bei alleiniger Betrachtung des dritten Quartals ergibt sich ein Umsatz über 2,3 Millionen Franken. Zudem resultiert ein Nettoverlust von 13,3 Millionen Franken, heisst es weiter.

Geschäfte bis 2026 gesichert

Derzeit hat Molecular Partners noch kein eigenes Medikamente auf dem Markt. Entsprechend wichtig sind daher die liquiden Mittel. Diese belaufen sich laut Molecular Partners auf 266,9 Millionen Franken, rund 18 Millionen weniger als zum Halbjahr. Damit können laut dem Unternehmen die laufenden Projekte bis 2026 finanziert werden.

Für das Gesamtjahr erwartete das Unternehmen einen Gesamtaufwand von 70 bis 75 Millionen Franken. Zum Halbjahr war es noch von 70 bis 80 Millionen Franken ausgegangen.

CFO geht

Neben den Quartalszahlen informierte das Unternehmen auch über den Abgang vom CFO Andreas Emmenegger. Er werde das Unternehmen planmässig Ende 2022 verlassen und eine neue Position in einem anderen Unternehmen übernehmen. Molecular Partners habe mit der Suche nach einem Nachfolger begonnen. Für den Übergang werde Emmenegger dem Unternehmen beratend zur Seite stehen, heisst es weiter.

Emmenegger arbeitete 15 Jahr für die Biotechfirma. Dabei habe er eine entscheidende Rolle zur Etablierung von Molecular Partners als Unternehmen für DARPin-Therapeutika geleistet. Unter seiner Führung erfolgte auch der Börsengang an der Schweizer Börse und der Nasdaq.

Ferner wurde Michael Pitzner zum General Counsel und Senior Vice President Legal ernannt. Er wird sein Amt am 1. November antreten. Er übernimmt die Rolle von Julien Gander.

cg/