Molecular Partners kündigt Einblicke in Krebs-Pipeline an Kongressen an

Schlieren (awp) - Das Biotechunternehmen Molecular Partners wird in den kommenden Wochen an verschiedenen Kongressen und Anlässen weitere Einblicke in seine Onkologie-Pipeline bieten. So wird Molecular Partners sowohl am ESMO-IO-Kongress als auch dem ASH-Kongress teilnehmen.

Zudem wird das Unternehmen selbst einen virtuellen Onkologietag abhalten, wie aus einer Medienmitteilung vom Donnerstag hervorgeht. Am ESMO-IO-Kongress (European Society of Medical Oncology Immuno-Oncology) werde man sich auf den Kandidaten MP0317 konzentrieren, der sich sowohl auf das Fibroblasten-Aktivierungsprotein (FAP) konzentriert als auch auf das immunstimulierende Protein CD40 um eine tumorlokale Immunaktivierung in soliden Tumoren zu ermöglichen. "Durch diesen Mechanismus soll MP0317 Immunzellen speziell in der Mikroumgebung des Tumors aktivieren", heisst es dazu in der Mitteilung.

Am Hämatologiekongress ASH wiederum werde man Daten zu MP0533 vorlegen, einen DARPin-Kandidaten für akute myeloische Leukämie (AML).

Am virtuellen Onkologietag des Unternehmens wolle man sich derweil auf das Krebsportfolio, zu dem Kandidaten wie MP0310, MP0317, MP0533 sowie weitere Forschungsprogramme gehören, sowie die Strategie konzentrieren.

hr/kw