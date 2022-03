Molecular Partners gut finanziert für die nächsten Jahre

Schlieren (awp) - Das Biotechnologie-Unternehmen Molecular Partners hat 2021 zwar erneut einen grossen Verlust erlitten. Die liquiden Mittel sollten dank der jüngst erhaltenen Meilensteinzahlung von Novartis allerdings bis 2025 reichen.

Bei einem Umsatz von 9,8 Millionen Franken und Forschungs- und sonstigen Ausgaben von insgesamt 73,2 Millionen Franken ergab sich im vergangenen Jahr ein operativer Verlust von 63,4 Millionen Franken bzw. nach einem leicht negativen Finanzergebnis (0,4 Mio) ein Reinverlust von 63,8 Millionen (VJ -62,8 Mio). Der Cash-Abfluss aus operativen Aktivitäten für 2021 lag bei 91,0 Millionen, wie das Unternehmen am späten Dienstagabend mitteilte.

Daraus ergab sich eine Cash-Position per Ende 2021 von 132,8 Millionen Franken. Dank der Meilensteinzahlung von Novartis im Januar im Zusammenhang mit einem Lizenzabkommen für den Corona-Kandidaten Ensovibep von 150 Millionen Franken und einer weiteren Vorab-Zahlung im Bereich RLT (Radioligand Therapies) in Höhe von 20 Millionen US-Dollar ebenfalls im Januar erreichten die liquiden Mittel per Ende Februar 2022 den hohen Stand von 291,3 Millionen Franken. Damit sollte die Finanzierung laut Mitteilung bis 2025 gesichert sein.

Für das laufende Geschäftsjahr geht Molecular Partners von Ausgaben im Bereich von 75 bis 85 Millionen Franken aus, was die Ambition widerspiegle, die Pipeline sowohl in der Onkologie als auch in der Virologie weiter auszubauen, wie es heisst.

