Molecular Partners erzielt mit DARPin-Kandidat starke Wirkung auf Coronavirus

Schlieren (awp) - Dem Biotechunternehmen Molecular Partners ist möglicherweise ein Wurf in der Bekämpfung des Coronavirus gelungen. Wie die Gesellschaft am Donnerstag mitteilte, haben seine DARPin-Kandidaten bei sogenannten In-vitro-Potenzbewertungen, also im Reagenzglas, eine sehr robuste antivirale Aktivität gezeigt.

Mehrere Kandidaten hätten eine vollständige Neutralisierung gezeigt. Das lasse vermuten, dass schon sehr geringe Mengen dieser Kandidaten für eine therapeutische Wirkung reichten. Laut Mitteilung ergänze dies die Fähigkeit des Unternehmens, DARPin-Kandidaten schnell und mit hoher Ausbeute herzustellen.

Man werde das Programm weiterhin mit hoher Geschwindigkeit vorantreiben und gehe davon aus, in den kommenden Wochen einen klinischen Kandidaten auszuwählen.

Die DARPin-Kandidaten haben demnach eine verlängerte Halbwertszeit und enthalten drei verschiedene monomere DARPin-Proteine, die das Virus gleichzeitig in verschiedenen Schlüsselbereichen angreifen können. Dies wiederum führe zu einer kooperativen Bindung und trage damit zu der "extrem hohen Potenz" bei.

