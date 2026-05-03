Molecular Partners Aktie 25637909 / CH0256379097
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|Studiendaten zu MP0317
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03.05.2026 21:30:00
Molecular Partners-Aktie: Wissenschaftlicher Ritterschlag für Immunonkologie-Hoffnung
Molecular Partners hat bereits früher präsentierte Phase-1-Daten seines Immunonkologie-Kandidaten MP0317 im Fachjournal "Nature Cancer" veröffentlicht.
Molecular PartnersDie Ergebnisse bestätigen, dass der Wirkstoff gezielt im Tumorgewebe das Immunsystem aktiviert und dabei insgesamt gut verträglich ist, wie Molecular Partners am Freitag mitteilte.
3.64 EUR -2.15%
Neue klinische Daten wurden nicht vorgelegt. Die Publikation dient der wissenschaftlichen Validierung. Parallel läuft eine randomisierte Phase-2-Studie in Kombination mit Standardtherapie bei Gallengangskrebs.
jl
Schlieren (awp)
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Bildquelle: Keystone
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