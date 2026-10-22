Molecular Partners-Aktie verliert: Neuer Wirkstoffkandidat MP0730 erweitert Portfolio

Das Mittel richtet sich gegen das Protein CD70, das bei Nierenkrebs und anderen Krebsarten vermehrt auf Tumorzellen vorkommt, so Molecular Partners

In Tierversuchen zeigte MP0730 laut einem Communiqué vom Donnerstag eine günstige Verteilung im Körper: Der Wirkstoff reicherte sich stark und anhaltend im Tumorgewebe an, während gesunde Organe wie Nieren, Leber und Blut weniger belastet wurden.

Das Zielprotein CD70 kommt bei der häufigsten Form von Nierenkrebs - dem klarzelligen Nierenzellkarzinom - häufig vor. Gleichzeitig zeige sich Nierenkrebs oft widerstandsfähig gegen herkömmliche Chemotherapien. Dies mache ihn zu einem geeigneten Ziel für eine zielgerichtete Alpha-Radiotherapie.

Das Unternehmen plant, die erste klinische Studie am Menschen in der zweiten Hälfte des Jahres 2027 zu starten.

Die Aktie sinkt an der SIX zeitweise um 0,33 Prozent auf 3,03 Franken.

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