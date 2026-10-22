|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|Communiqué
|
22.10.2026 11:26:37
Molecular Partners-Aktie verliert: Neuer Wirkstoffkandidat MP0730 erweitert Portfolio
Molecular Partners hat den Wirkstoffkandidaten MP0730 als drittes Programm in seiner Pipeline für zielgerichtete Alpha-Strahlentherapien ausgewählt.
In Tierversuchen zeigte MP0730 laut einem Communiqué vom Donnerstag eine günstige Verteilung im Körper: Der Wirkstoff reicherte sich stark und anhaltend im Tumorgewebe an, während gesunde Organe wie Nieren, Leber und Blut weniger belastet wurden.
Das Zielprotein CD70 kommt bei der häufigsten Form von Nierenkrebs - dem klarzelligen Nierenzellkarzinom - häufig vor. Gleichzeitig zeige sich Nierenkrebs oft widerstandsfähig gegen herkömmliche Chemotherapien. Dies mache ihn zu einem geeigneten Ziel für eine zielgerichtete Alpha-Radiotherapie.
Das Unternehmen plant, die erste klinische Studie am Menschen in der zweiten Hälfte des Jahres 2027 zu starten.Die Aktie sinkt an der SIX zeitweise um 0,33 Prozent auf 3,03 Franken.
awp-robot/ra
Schlieren (awp)
Weitere Links:
Trading Signals: DKSH - Mit Rückenwind in neue Höhen
Bei DKSH läuft es rund: Das operative Geschäft wächst, eine strategisch wichtige Übernahme eröffnet neue Perspektiven und die Aktie klettert auf ein Drei-Jahres-Hoch. Auch charttechnisch ist der Weg nach oben noch nicht ausgereizt.Weiterlesen!
Nachrichten zu Molecular Partners AG (spons. ADRs)
Analysen zu Molecular Partners AG (spons. ADRs)
Orion, ABB und Euronext: Zahlen, Risiken und Kursbewegungen – BX Morningcall mit François Bloch
Orion, ABB und Euronext stehen im Mittelpunkt dieses BX Morningcalls. Olivia Hähnel (BX Swiss) und François Bloch (Investment-Stratege) ordnen Kennzahlen, Kursbewegungen, Dividendenentwicklungen und unternehmensspezifischen Risiken der Aktien: Orion, ABB und Euronext ein.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Molecular Partners am 22.10.2026
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen: Relativ ruhiger Wochenausklang -- SMI und DAX gehen schwächer ins Wochenende -- Asiens Börsen schliessen uneinheitlich
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt bewegten sich vor dem Wochenende im Minus. Die Wall Street zeigt sich gespalten. An den Börsen in Fernost ging es am Freitag in unterschiedliche Richtungen.