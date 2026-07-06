Molecular Partners-Aktie unbeeindruckt: Entwicklung von Radio-DARPin-Pipeline wird vorangetrieben

Am weitesten fortgeschritten ist der Wirkstoffkandidat MP0712, der gemeinsam mit Orano Med zur Behandlung von kleinzelligem Lungenkrebs und anderen neuroendokrinen Tumoren entwickelt wird.

In der laufenden US-Phase-1/2a-Studie werden bereits die ersten Patienten behandelt, wie Molecular Partners bereits vergangene Woche mitgeteilt hatte. Erste klinische Daten werden in den kommenden Monaten erwartet, umfassendere Ergebnisse zu Sicherheit und Wirksamkeit sollen 2027 folgen.

Parallel dazu startet das Nuclear Medicine Research Institute (NuMeRI) in Südafrika ein Frühzugangsprogramm für einen verwandten DLL3-gerichteten Radio-DARPin (MP0714). Dabei kommt anstelle von Blei-212 das Isotopenpaar Lutetium-177/Actinium-225 für Bildgebung und Therapie zum Einsatz.

Wie es in der Mitteilung heisst, unterstreiche dies die Flexibilität der DARPin-Technologie, die mit unterschiedlichen radioaktiven Isotopen kombiniert werden könne. Molecular Partners betont jedoch, dass der Fokus weiterhin auf der klinischen Entwicklung von MP0712 liege.

Für den zweiten Radio-DARPin-Kandidaten MP0726, der gegen das Tumorziel Mesothelin (MSLN) gerichtet ist, plant das Unternehmen den Start der ersten Bildgebungsstudien am Menschen in der zweiten Jahreshälfte 2026.

Darüber hinaus will Molecular Partners in der zweiten Jahreshälfte 2026 ein weiteres Zielmolekül für seine Radio-DARPin-Plattform benennen. Für 2027 plant das Biotech-Unternehmen die Einreichung von zwei Zulassungsanträgen für klinische Studien (IND) innerhalb seines Onkologieportfolios.

Im Schweizer Handel zeigt sich die Aktie von Molecular Partners am Montag unverändert.

Schlieren (awp)