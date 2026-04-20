Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’219 -1.6%  SPI 18’691 -1.0%  Dow 49’447.4300 1.8%  DAX 24’378 -1.3%  Euro 0.9191 0.1%  EStoxx50 5’973 -1.4%  Gold 4’809.2700 -0.4%  Bitcoin 58’912 1.7%  Dollar 0.7816 -0.1%  Öl 94.7 2.5% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Nestlé3886335UBS24476758Roche1203204Roche149905998Zurich Insurance1107539Rheinmetall345850Partners Group2460882Swiss Re12688156Novartis1200526
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Ausblick: Temenos stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Manycore-Hype hält an: Aktie setzt Rally am zweiten Handelstag fort
DroneShield-Aktie fester: Quartalszahlen stehen bald an - Worauf sich Anleger freuen können
BYD drängt in Europas Autolobby - Aktie verliert
Siemens Energy-Aktie im Minus: Gewinnmitnahmen nach Rekordkurs
Suche...

Molecular Partners Aktie 111300183 / US60853G1067

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

Medikamente 20.04.2026 14:06:00

Molecular Partners-Aktie schnellt hoch: Neue Erfolge in der Krebsforschung

Molecular Partners-Aktie schnellt hoch: Neue Erfolge in der Krebsforschung

Molecular Partners wird auf dem Krebskongress AACR 2026 neue präklinische Daten zu zwei Wirkstoffkandidaten vorstellen.

Molecular Partners
3.64 EUR 3.41%
Kaufen Verkaufen
Dabei stehen die Prüfkandidaten MP0632 und MP0712 im Mittelpunkt, wie das Unternehmen Molecular Partners am Sonntagabend mitteilte.

Der Wirkstoff MP0632 wirkt demnach wie ein intelligenter Schalter: Es wird nur dann aktiv, wenn eine Zelle zwei bestimmte Merkmale gleichzeitig aufweist, die typisch für Krebszellen sind. Dadurch kann das Medikament gezielt Tumorzellen angreifen und gesunde Zellen weitgehend schonen.

In ersten Tests zeigte sich, dass Tumore schrumpfen konnten und dabei nur geringe Nebenwirkungen auftraten. Besonders vielversprechend ist der Einsatz bei Eierstockkrebs und ähnlichen Tumorarten.

MP0712, ein radioaktiver Eiweisswirkstoff, verfolgt einen anderen Ansatz: Es bringt gezielt radioaktive Strahlung direkt in den Tumor. Dazu bindet es sich an bestimmte Strukturen auf Krebszellen und gibt dort die Strahlung ab. So soll die Wirkung möglichst auf den Tumor begrenzt bleiben, während gesundes Gewebe geschont wird. Der Kandidat wird bereits in einer frühen klinischen Studie in den USA bei Patienten mit kleinzelligem Lungenkrebs getestet.

Für die Molecular Partners-Aktie geht es im heimischen SIX-Handel zeitweise um 5,20 Prozent nach oben auf 3,44 Franken.

hr/cg

Schlieren (awp)

Weitere Links:

Molecular Partners-Aktie zweistellig im Minus: Verlust wächst in 2025

Bildquelle: Keystone

Nachrichten zu Molecular Partners AG (spons. ADRs)

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten