Molecular Partners-Aktie schiesst hoch: Molecular Partners arbeitet mit AGC Biologics bei COVID-19-Programm zusammen

Molecular Partners bringt sein Corona-Forschungsprogramm weiter voran.

Wie das Biotechunternehmen am Donnerstag mitteilte, arbeitet es künftig mit AGC Biologics zusammen, einem globalen biopharmazeutischen Auftragsentwicklungs- und Herstellungsunternehmen (CDMO).

Ziel der Zusammenarbeit sei die weitere Entwicklung des dreispezifischen DARPin anti-COVID-19-Programms. Molecular Partners plant laut Mitteilung, im vierten Quartal 2020 mit klinischen Studien für dieses Programm zu beginnen.

Die beiden Unternehmen arbeiten den Angaben zufolge zusammen, um klinische und kommerzielle gute Herstellungslösungen (GMP) mit Anfangskapazitäten von 100 Litern und 1000 Litern zu liefern, eine Grössenordnung, die nach Einschätzung von Molecular Partners für die Entwicklung und weltweite Erstversorgung bedürftiger Patienten geeignet ist.

Aktien von Molecular Partners springen am Donnerstag an der SIX zeitweise um 7,68 Prozent auf 19,92 Franken hoch.

hr/ra

Schlieren (awp)