Molecular Partners-Aktie: Positive Phase1/2a-Daten zu MP0533 bei AML

Diese würden an dem am Donnerstag startenden Jahreskongress der European Hematology Association präsentiert, heisst es in einer Mitteilung vom Mittwochabend.

In der Dosisabstufungsstudie wird der Wirkstoff bei Leukämiepatienten (AML) erprobt. In einer Untergruppe habe sich zuletzt ein klinisches Ansprechen gezeigt, so das Communiqué. Dies bei einem akzeptablen Sicherheitsprofil. Die Resultate seien ermutigend.

Nun würden im weiteren Verlauf der Studie weitere Dosierungen und Medikamtentenkombinationen untersucht. Mit Resultaten sei in der zweiten Jahreshälfte zu rechnen.

rw/to

Schlieren (awp)