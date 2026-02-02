Molecular Partners Aktie 111300183 / US60853G1067
02.02.2026 07:49:00
Molecular Partners-Aktie: Neue Daten stützen Hoffnungsträger MP0712
Der Biotechkonzern Molecular Partners untermauert mit neuen Kongressdaten die klinische Entwicklung seines Radio-DARPin-Wirkstoffs gegen Lungenkrebs.
Die nun vorgestellten Daten hätten die bereits im November präsentierten vielversprechenden ersten Ergebnisse untermauert, heisst es in einem Communiqué vom Montag. MP0712 ist ein sogenannter Radio-DARPin, ein speziell entwickeltes Protein, das Tumore gezielt mit radioaktiven Teilchen angreift. Der Wirkstoff richtet sich gegen DLL3, ein Eiweiss, das in bestimmten Krebsarten wie kleinzelligem Lungenkrebs (SCLC) und anderen neuroendokrinen Tumoren vorkommt. Entwickelt wird das Medikament gemeinsam mit dem Partnerunternehmen Orano Med.
Die jetzt vorgestellten Daten unterstützen die klinischen Entwicklungspläne für MP0712. Die Phase 1/2a-Studie ist in den USA gestartet, erste klinische Daten werden für 2026 erwartet.
MP0712 nutzt gemäss den Angaben spezielle radioaktive Isotope von Blei (203Pb für Bildgebung und 212Pb für Therapie). Mit dem diagnostischen Isotop könne die Wirksamkeit der späteren Therapie vorhergesagt werden.
hr/to
Zürich (awp)
