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05.11.2026 09:35:00
Molecular Partners-Aktie mit Verlusten: Unternehmen kündigt erste Studiendaten zu MP0712 an
Molecular Partners treibt die klinische Entwicklung eines neuen Wirkstoffkandidaten voran und will dazu erste Einblicke geben.
MP0712 wird erstmals am Menschen getestet
Die Daten stammen aus einer laufenden Phase-1/2a-Studie, in der MP0712 erstmals am Menschen getestet wird. Die Studie läuft an mehreren Zentren in den USA und untersucht die Dosiseskalation bei Patienten mit kleinzelligem Lungenkrebs und anderen Tumoren, die DLL3 aufweisen.
Präsentation auf zwei Fachkonferenzen geplant
Die Ergebnisse werden am 5. Dezember 2026 an der Nordamerika-Konferenz zu Lungenkrebs in Scottsdale im US-Bundesstaat Arizona als Poster präsentiert. Bereits am 7. November 2026 hält das Unternehmen einen Vortrag zur klinischen Entwicklung von MP0712 an der Theranostik-Konferenz der Gesellschaft für Nuklearmedizin und molekulare Bildgebung in Bethesda im US-Bundesstaat Maryland. MP0712 ist bislang nicht zugelassen.Titel von Molecular Partners verlieren im Schweizer Handel zeitweise 1,15 Prozent auf 2,57 CHF.
Schlieren (awp)
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Analysen zu Molecular Partners AG (spons. ADRs)
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Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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