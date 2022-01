Molecular Partners-Aktie mit Kurssprung: Molecular Partners avancieren zum Börsenliebling

Aktuell liefert ein Analystenkommentar zusätzliche Schubkraft. Bei der kanadischen RBC ruft die zuständige Analystin am Donnerstag ein neues Kursziel von 40 Franken aus.

Am Vormittag gewinnen die Molecular Partners-Aktien zeitweise 7,68 Prozent auf 27,35 Franken hinzu. Seit Jahresbeginn haben die Anteilsscheine damit über 50 Prozent an Wert gewonnen, womit sie die Gewinnerliste am Schweizer Aktienmarkt mit Abstand anführen. Gegenüber dem letztjährigen Jahrestief Mitte November bei 8,10 Fr. hat sich der Kurs gar mehr als verdreifacht.

Die zuständige RBC-Analystin reagiert mit dem neuen Kursziel vor allem auf die positiven Topline-Daten zum Corona-Kandidaten Ensovibep und der Einlizenzierung der globalen Rechte durch Novartis. Sie gehe davon aus, dass die FDA die Therapie im Rahmen des Notfallzulassungsantrages bis April 2022 zulassen werde. Obwohl der kommerzielle Erfolg des Medikaments mit vielen Unsicherheiten behaftet sei, schätzt sie die Einnahmen aus den Lizenzgebühren für Ensovibep im Gesamtjahr 2022 auf 326 Millionen Franken.

Neben Ensovibep sieht sie die Onkologie-Assets und die DARPin-Plattform als Haupttreiber für den langfristigen Wert von Molecular, der ihrer Meinung nach vom Markt übersehen wird. Doch trotz alles Lobeshymnen schränkt auch die Expertin ein, dass ein Engagement spekulativ und entsprechend mit Risiko behaftet sei.

hr/uh

Zürich (awp)