Molecular Partners-Aktie mit Gewinnen: Unternehmen kündigt erste Studiendaten zu MP0712 an

MP0712 wird erstmals am Menschen getestet

Molecular Partners wird erste Daten aus einer klinischen Studie mit seinem Wirkstoffkandidaten MP0712 präsentieren. Dabei handelt es sich um ein radioaktiv markiertes Molekül, das auf das Protein DLL3 abzielt und zur Behandlung von kleinzelligem Lungenkrebs sowie anderen neuroendokrinen Krebsarten eingesetzt werden soll, wie das Unternehmen in einem Communiqué vom Donnerstag schrieb.

Die Daten stammen aus einer laufenden Phase-1/2a-Studie, in der MP0712 erstmals am Menschen getestet wird. Die Studie läuft an mehreren Zentren in den USA und untersucht die Dosiseskalation bei Patienten mit kleinzelligem Lungenkrebs und anderen Tumoren, die DLL3 aufweisen.

Präsentation auf zwei Fachkonferenzen geplant

Die Ergebnisse werden am 5. Dezember 2026 an der Nordamerika-Konferenz zu Lungenkrebs in Scottsdale im US-Bundesstaat Arizona als Poster präsentiert. Bereits am 7. November 2026 hält das Unternehmen einen Vortrag zur klinischen Entwicklung von MP0712 an der Theranostik-Konferenz der Gesellschaft für Nuklearmedizin und molekulare Bildgebung in Bethesda im US-Bundesstaat Maryland. MP0712 ist bislang nicht zugelassen.

Titel von Molecular Partners gewinnen im Schweizer Handel zeitweise 0,77 Prozent auf 2,62 CHF.

Schlieren (awp)