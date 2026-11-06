Molecular Partners-Aktie leichter: Neue Daten zu T-Zell-Therapie MP0632

Das Mittel soll T-Zellen - Abwehrzellen des Immunsystems - gezielt gegen Tumorzellen aktivieren, die gleichzeitig zwei bestimmte Eiweisse auf ihrer Oberfläche tragen. Die Daten werden an der Jahrestagung der Society for Immunotherapy of Cancer in Phoenix, USA, präsentiert, wie Molecular Partners am Freitag mitteilte.

Die präklinischen Versuche zeigen, dass MP0632 Tumorzellen wirksam abtötet, die gleichzeitig die Eiweisse MSLN und EpCAM tragen. Gesundes Gewebe, das nur eines der beiden Eiweisse aufweist, blieb dabei unversehrt. Zudem wurden keine Anzeichen einer Entzündungsreaktion im Lungengewebe von Mäusen festgestellt.

Diese Ergebnisse sprächen dafür MP0632 in die sogenannten IND-vorbereitenden Studien zu überführen - ein notwendiger Schritt vor dem Start klinischer Studien am Menschen.

Das Mittel soll künftig bei Krebsarten eingesetzt werden, bei denen beide Eiweisse gleichzeitig vorkommen, darunter Eierstock-, Gebärmutter-, Lungen- und Bauchspeicheldrüsenkrebs. Eine Zulassung besteht bislang nicht.

Zwischenzeitlich verliert die Molecular Partners-Aktie im Schweizer Handel 0,76 Prozent auf 2,60 Franken.

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