Molecular Partners-Aktie gewinnt: Molecular Partners gibt ADS im Wert von 20 Millionen Dollar aus

Die Zuger HBM Healthcare steigt als neue Investorin ein.

Die insgesamt 3'642'988 neu ausgegebenen ADS entsprechen der gleichen Menge Molecular Partners-Aktien, wie einer Mitteilung des Schlieremer Unternehmens vom Freitag zu entnehmen ist. Die ADS werden zu einem Preis von 5,49 Dollar ausgegeben. Die Molecular-Aktie steigt am Freitag an der Börse SIX zeitweise um 1,45 Prozent auf 5,60 Franken.

Neben der neuen Investorin HBM Healthcare werden laut den Angaben auch mehrere bestehende Investoren an dem Angebot teilnehmen. Dieses läuft bis am 29. Oktober 2024.

Molecular Partners will die Erlöse laut der Mitteilung für die Entwicklung und den Ausbau seiner radiopharmazeutischen Pipeline und Plattform (Radio-DARPin Therapeutics) sowie für Betriebskapital und andere "allgemeine Unternehmenszwecke" verwenden.

Für die Emission der Wertpapiere hat das Unternehmen laut den Angaben eine Registrierungserklärung bei der US-Börsenaufsicht SEC eingereicht. Die Schweizer Börse SIX habe die Kotierung der neuen Aktien, die den neuen ADS zugrunde liegen, bereits bewilligt.

