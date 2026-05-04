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Molecular Partners Aktie 111300183 / US60853G1067

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Studiendaten zu MP0317 04.05.2026 09:38:00

Molecular Partners-Aktie gewinnt deutlich: Wissenschaftlicher Ritterschlag für Immunonkologie-Hoffnung

Molecular Partners-Aktie gewinnt deutlich: Wissenschaftlicher Ritterschlag für Immunonkologie-Hoffnung

Molecular Partners hat bereits früher präsentierte Phase-1-Daten seines Immunonkologie-Kandidaten MP0317 im Fachjournal "Nature Cancer" veröffentlicht.

Molecular Partners
3.31 CHF 0.21%
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Die Ergebnisse bestätigen, dass der Wirkstoff gezielt im Tumorgewebe das Immunsystem aktiviert und dabei insgesamt gut verträglich ist, wie Molecular Partners am Freitag mitteilte.

Neue klinische Daten wurden nicht vorgelegt. Die Publikation dient der wissenschaftlichen Validierung. Parallel läuft eine randomisierte Phase-2-Studie in Kombination mit Standardtherapie bei Gallengangskrebs.

Für die Molecular Partners-Papiere geht es im Schweizer Handle zeitweise 4,36 Prozent nach oben auf 3,35 Franken.

jl

Schlieren (awp)

Weitere Links:

Molecular Partners-Aktie schwächelt: Neue frühe Daten zu Radio-DARPin-Kandidaten angekündigt

Bildquelle: Keystone

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