Molecular Partners-Aktie gewinnt deutlich: Wissenschaftlicher Ritterschlag für Immunonkologie-Hoffnung

Die Ergebnisse bestätigen, dass der Wirkstoff gezielt im Tumorgewebe das Immunsystem aktiviert und dabei insgesamt gut verträglich ist, wie Molecular Partners am Freitag mitteilte.

Neue klinische Daten wurden nicht vorgelegt. Die Publikation dient der wissenschaftlichen Validierung. Parallel läuft eine randomisierte Phase-2-Studie in Kombination mit Standardtherapie bei Gallengangskrebs.

Für die Molecular Partners-Papiere geht es im Schweizer Handle zeitweise 4,36 Prozent nach oben auf 3,35 Franken.

jl

Schlieren (awp)