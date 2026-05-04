Molecular Partners Aktie 111300183 / US60853G1067
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04.05.2026 09:38:00
Molecular Partners-Aktie gewinnt deutlich: Wissenschaftlicher Ritterschlag für Immunonkologie-Hoffnung
Molecular Partners hat bereits früher präsentierte Phase-1-Daten seines Immunonkologie-Kandidaten MP0317 im Fachjournal "Nature Cancer" veröffentlicht.
Neue klinische Daten wurden nicht vorgelegt. Die Publikation dient der wissenschaftlichen Validierung. Parallel läuft eine randomisierte Phase-2-Studie in Kombination mit Standardtherapie bei Gallengangskrebs.Für die Molecular Partners-Papiere geht es im Schweizer Handle zeitweise 4,36 Prozent nach oben auf 3,35 Franken.
jl
Schlieren (awp)
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