Molecular Partners-Aktie bricht um 35 Prozent ein: Partnerschaft mit Amgen zu Kandidat MP0310 beendet

Amgen habe angekündigt, dass sie die globalen Rechte am Kandidaten an Molecular Partners zurückgeben werde, teilte das Unternehmen am Dienstagabend mit.

Amgen habe den Entscheid nach einer strategischen Überprüfung gefällt, heisst es weiter. Molecular Partners werde die Phase-1-Studie zum Wirkstoff weiterführen und Daten dazu veröffentlichen, sobald sie vorliegen. Dannzumal sollen auch Gespräche mit anderen möglichen Kooperationspartnern geführt werden. Bei MP0310 handelt es sich um einen dualen Wirkstoff, der in der Tumorbehandlung eingesetzt werden soll.

Im Schweizer Handel verliert die Molecular Partners-Aktie derzeit 35,61 Prozent auf 8,50 Franken.

mk/

Schlieren (awp)