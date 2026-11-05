Mold-Tek Technologies: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Mold-Tek Technologies hat am 04.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1.67 INR. Im Vorjahresviertel hatte Mold-Tek Technologies 0.560 INR je Aktie erwirtschaftet.

Umsatzseitig wurden 608.1 Millionen INR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Mold-Tek Technologies 402.3 Millionen INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch