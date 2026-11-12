MOL Hungarian Oil and Gas präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

MOL Hungarian Oil and Gas präsentierte in der am 10.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Das EPS belief sich auf 0.63 USD gegenüber 0.220 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Umsatzseitig wurden 9.53 Milliarden USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte MOL Hungarian Oil and Gas 6.70 Milliarden USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch