MOL Hungarian Oil and Gas A: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

MOL Hungarian Oil and Gas A hat am 10.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

In Sachen EPS wurden 0.63 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte MOL Hungarian Oil and Gas A 0.220 USD je Aktie eingenommen.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat MOL Hungarian Oil and Gas A in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 42.36 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 9.53 Milliarden USD im Vergleich zu 6.70 Milliarden USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch