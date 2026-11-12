MOL Hungarian Oil and Gas A präsentierte Quartalsergebnisse

MOL Hungarian Oil and Gas A hat am 10.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 394.97 HUF. Im Vorjahresviertel hatte MOL Hungarian Oil and Gas A 148.78 HUF je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 3’002.52 Milliarden HUF – ein Plus von 32.41 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem MOL Hungarian Oil and Gas A 2’267.57 Milliarden HUF erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch