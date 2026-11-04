MOIL: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

MOIL hat am 02.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Das EPS wurde auf 3.04 INR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte MOIL 3.46 INR je Aktie verdient.

Im abgelaufenen Quartal hat MOIL 3.69 Milliarden INR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 6.06 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 3.48 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch