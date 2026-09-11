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11.09.2026 06:37:00
moi präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
moi präsentierte am 10.09.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.07.2026 beendeten Jahresviertel.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 3.60 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1.00 JPY erwirtschaftet worden.
Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 7.34 Prozent auf 1.57 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1.70 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.ch
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