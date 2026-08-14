Mohit Industries vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Mohit Industries hat sich am 12.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäussert.

Das EPS lag bei -0.21 INR. Ein Jahr zuvor waren -0.300 INR je Aktie erzielt worden.

Mohit Industries hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 248.3 Millionen INR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 22.99 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 322.5 Millionen INR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch