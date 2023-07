Mohawk Industries legt Ergebnisse für das zweite Quartal vor

CALHOUN, Georgia, July 30, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mohawk Industries, Inc. (NYSE: MHK) hat heute für das zweite Quartal 2023 einen Nettogewinn von 101 Mio. US-Dollar und einen verwässerten Gewinn pro Aktie ("EPS”) von 1,58 US-Dollar bekanntgegeben. Der bereinigte Nettogewinn belief sich auf 176 Mio. US-Dollar und der bereinigte Gewinn pro Aktie auf 2,76 US-Dollar, ohne Berücksichtigung von Umstrukturierungs-, Übernahme- und anderen Kosten. Der Nettoumsatz für das zweite Quartal 2023 belief sich auf 3,0 Mrd. US-Dollar, was einem Rückgang von 6,4 % wie berichtet und 9,6 % auf Basis konstanter Wechselkurse und Tage gegenüber dem Vorjahr entspricht. Im zweiten Quartal 2022 lag der Nettoumsatz bei 3,2 Mrd. US-Dollar, der Nettogewinn bei 280 Mio. US-Dollar und der Gewinn pro Aktie bei 4,40 US-Dollar. Der bereinigte Nettogewinn belief sich auf 281 Mio. US-Dollar und der bereinigte Gewinn pro Aktie auf 4,41 US-Dollar, ohne Berücksichtigung von Umstrukturierungs-, Übernahme- und anderen Kosten.



Für den Sechsmonatszeitraum zum 1. Juli 2023 betrugen der Nettogewinn und der Gewinn pro Aktie 181 Mio. US-Dollar bzw. 2,84 US-Dollar. Der bereinigte Nettogewinn belief sich auf 288 Mio. US-Dollar und der bereinigte Gewinn pro Aktie auf 4,51 US-Dollar, ohne Berücksichtigung von Umstrukturierungs-, Übernahme- und anderen Kosten. Der Nettoumsatz für die ersten sechs Monate des Jahres 2023 belief sich auf 5,8 Mrd. US-Dollar, was einem Rückgang von 6,7 % wie berichtet und 9,0 % auf Basis konstanter Wechselkurse und Tage gegenüber dem Vorjahr entspricht. Für den Sechsmonatszeitraum zum 2. Juli 2022 betrugen der Nettoumsatz 6,2 Mrd. US-Dollar, der Nettogewinn 526 Mrd. US-Dollar und der Gewinn pro Aktie 8,17 US-Dollar; der bereinigte Nettogewinn belief sich auf 527 Mio. US-Dollar und der bereinigte Gewinn pro Aktie auf 8,18 US-Dollar, ohne Berücksichtigung von Umstrukturierungs-, Übernahme- und anderen Kosten.

Jeffrey S. Lorberbaum, Chairman und CEO von Mohawk Industries, kommentierte die Ergebnisse des zweiten Quartals wie folgt: "Unsere Margen sind im gesamten Unternehmen aufgrund von saisonalen Verbesserungen, Produktionssteigerungen, Produktivitätsinitiativen und niedrigeren Inputkosten im Vergleich zum Vorjahr gestiegen. Wir erwirtschafteten im Berichtsquartal einen freien Cashflow in Höhe von 147 Mio. US-Dollar und konnten damit unsere Finanzlage weiter stärken.

Wie es typisch für Rezessionen im Immobiliensektor ist, haben höhere Zinsen und Inflation erhebliche Auswirkungen auf den Absatz von Bodenbelägen in aller Welt. Um dies zu bewältigen, investieren wir gezielt in Umsatzsteigerungen und Kostensenkungen durch Produktivitätssteigerungen, Konsolidierung von Vertriebsstellen und Verbesserung der administrativen Effizienz. In diesem Quartal haben wir Umstrukturierungs- und Integrationsmassnahmen eingeleitet, die jährlich 35 Mio. US-Dollar bei Gesamtkosten von etwa 17 Mio. US-Dollar einsparen sollen. Wir gehen davon aus, dass die Hälfte der geschätzten Einsparungen im laufenden Jahr realisiert wird, wodurch die schwache Aktivität im Wohnungsumbau teilweise ausgeglichen wird. Darüber hinaus beschränken wir künftige Investitionen auf solche, die signifikante Umsatz-, Margen- und operative Verbesserungen bringen. In allen unseren Regionen ergreifen wir Massnahmen zur Steigerung des Absatzes, darunter Werbeaktionen, Anreize für Einzelhändler und gezielte Produkteinführungen. Die Integration unserer jüngsten Übernahmen schreitet voran, da wir Strategien kombinieren und ihr Produktions- und Produktangebot verbessern.

In allen unseren Regionen verzeichnen wir im gewerblichen Bereich weiterhin bessere Ergebnisse als im Wohnungsbau. Der grösste Gegenwind für die Branche ist nach wie vor der Wohnungsumbau, der durch geringere Hausverkäufe und aufgeschobene Renovierungsprojekte bedingt ist. Wir vermuten, dass die Lagerbestände in den Kanälen zurückgegangen sind und die Talsohle erreicht sein könnte. Der Preiswettbewerb nimmt zu, da die Mengen, die Zusammensetzung und die Inputkosten der Branche zurückgehen. In den USA steht der Immobilienmarkt aufgrund des begrenzten Angebots, der hohen Zinsen und der anhaltenden Inflation weiterhin unter Druck. Bestehende Hausbesitzer ziehen nicht um, und das auf einem historisch tiefen Niveau, um ihre niedrigen Hypothekenzinsen zu halten. Im zweiten Quartal stiegen die Baubeginne von neuen Häusern und Wohnungen in den USA auf eine Jahresrate von 1,45 Millionen, der erste vierteljährliche Anstieg seit Beginn des vergangenen Jahres. Wir gehen davon aus, dass sich der Trend bei den Wohnungsneubauten fortsetzen und sich in Zukunft positiv auf den Versand von Bodenbelägen auswirken wird. In unseren anderen Regionen sind der Verkauf und der Umbau von Häusern und Wohnungen aufgrund der Inflation und der Zinssätze ebenfalls rückläufig. In Europa sind die Energiepreise weiter gesunken, wenngleich die anhaltende Inflation in anderen Kategorien die Investitionen in Renovierungen seitens der Verbraucher einschränkt. In diesem Quartal profitierten wir von den niedrigeren Energiepreisen, die sich in unserer Gewinn- und Verlustrechnung niederschlugen. Unsere Investitionen in die Erzeugung von Biomasse, Solar- und Windenergie verringern unsere Betriebskosten und unseren ökologischen Fussabdruck, was sich positiv auf unsere Leistung auswirkt. Die italienische Regierung hat die Energiesubventionen reduziert, und das Programm wird nicht fortgesetzt. Während wir die geringere Marktnachfrage bewältigen, bereiten wir uns auf den Aufschwung vor, der historisch gesehen auf zyklische Rückgänge in unserer Branche folgt. Unsere Produktionserweiterungen für Porzellanplatten, Dämmstoffe, Premium-Laminat, LVT und Quarz-Arbeitsplatten dürften bei einer Erholung der Märkte das grösste Wachstum bringen.

Für das zweite Quartal berichtete das Segment Global Ceramic einen Rückgang des Nettoumsatzes um 0,3 % bzw. 6,7 % auf Basis historischer sowie konstanter Wechselkurse und Tage. Die operative Marge des Segments betrug 7,3 % (wie berichtet) bzw. 8,6 % auf bereinigter Basis, was auf eine höhere Inflation, geringere Volumina und vorübergehende Betriebsstilllegungen zurückzuführen ist, die durch Produktivitätssteigerungen, eine günstige Preisgestaltung und einen günstigen Produktmix ausgeglichen wurden. Unser US-Keramikgeschäft profitierte von einer stärkeren Beteiligung an den gewerblichen und Neubaukanälen, verbesserten Designs und einem konsistenteren Service. Wir führen höherwertige Produkte ein, um unseren Mix zu verbessern, und konzentrieren uns auf stärkere Vertriebskanäle. Wir haben unseren Kundenstamm erweitert, was dazu beiträgt, die Schwäche im Bereich der Renovierung von Wohnimmobilien auszugleichen. In unserem europäischen Keramikgeschäft verbesserte sich das Volumen im Quartal gegenüber dem Vorquartal, und unsere Ergebnisse profitierten von den Verkäufen hochwertiger Kollektionen für den Wohnbereich, gewerblichen Produkten und Exporten. Wir stellen uns auf das veränderliche Umfeld ein und nutzen Werbeaktionen, um zusätzliche Umsätze zu erzielen. Während die Integration unserer Übernahmen in Brasilien und Mexiko voranschreitet, richten wir die Unternehmen neu aus, definieren neue Vertriebs- und Produktstrategien und führen Kostensenkungen durch. Die Synergien, die wir realisieren, gleichen die schwächeren Marktbedingungen teilweise aus, und wir haben damit begonnen, den Verkauf unseres gesamten Produktportfolios zu nutzen, um unseren Vertrieb auszubauen.

Im zweiten Quartal verringerte sich der Nettoumsatz des Segments Flooring Rest of the World um 11,4 % (wie berichtet) bzw. um 10,2 % auf Basis historischer und konstanter Wechselkurse und Tage. Die operative Marge des Segments betrug 11,0 % (wie berichtet) bzw. 12,1 % auf bereinigter Basis, was auf geringere Volumina, wechselkursbedingten Gegenwind und vorübergehende Betriebsstilllegungen zurückzuführen ist, teilweise ausgeglichen durch Produktivitätssteigerungen. Das Segment bewegt sich weiterhin erfolgreich in einem schwierigen Umfeld. Die Verbraucherausgaben haben sich nicht wie von uns erwartet verbessert, und das Vertrauen ist angesichts der Inflation, der höheren Zinsen und des Krieges in der Ukraine weiterhin gering. Obwohl unsere Bodenbelagsverkäufe unter Druck stehen, entwickeln sich unsere Vinylbelagskollektionen besser, da die Verbraucher auf preisgünstigere Alternativen ausweichen. Wir passen die Laminat- und LVT-Produktion an die aktuelle Nachfrage an und führen neue Produkte, Merchandising und spezifische Werbeaktionen ein, um den Absatz zu steigern. Wir haben damit begonnen, unser LVT-Angebot für Wohngebäude von flexiblen auf starre Kerne umzustellen und führen die bereits angekündigte Umstrukturierung durch, um diese Umstellung zu unterstützen. Im Bereich der Paneele werden weniger Projekte in Angriff genommen, und die industrielle Nutzung ist aufgrund der schwächeren Marktbedingungen zurückgegangen. Die langfristigen Aussichten für unser Dämmstoffgeschäft sind zwar nach wie vor gut, aber die Nachfrage ist derzeit rückläufig, da Investitionen in Wohnhäuser und gewerblich genutzte Gebäude aufgeschoben werden. Der australische und neuseeländische Wohnungsmarkt hat sich abgeschwächt, und wir führen neue Produkte und gezielte Werbeaktionen ein, um das Verkaufsvolumen zu erhöhen.

Im zweiten Quartal verringerte sich der Umsatz des Segments Flooring North America um 8,9 % (wie berichtet) bzw. um 12,1 % auf historischer Basis. Die operative Marge des Segments betrug 3,7 % (wie berichtet) bzw. 6,0 % auf bereinigter Basis, was auf eine ungünstige Preisgestaltung und einen ungünstigen Produktmix sowie geringere Volumina und vorübergehende Betriebsstilllegungen zurückzuführen ist, teilweise ausgeglichen durch geringere Inflation. Die Margen des Segments im zweiten Quartal stiegen im Vergleich zum Vorquartal aufgrund der Saisonalität und niedrigerer Kosten, die durch die Lagerbestände fliessen. Um die Kosten zu kontrollieren, haben wir die Produktivität erhöht, die Verwaltungsfunktionen gestrafft und Umstrukturierungsmassnahmen eingeleitet. Um den Absatz zu steigern, führen wir gezielte Werbeaktionen durch, verbessern unser Produktangebot und führen verbraucherfreundlichere Aussteller ein. Der gewerbliche Sektor in den USA hat sich als widerstandsfähiger erwiesen, da die Unternehmen weiterhin in Neu- und Umbauprojekte investieren, obwohl wir einen gewissen Druck in Bezug auf die Zusammensetzung des Angebots verspüren, da die Kunden versuchen, ihre Budgets zu halten. Der Juli-Index für Architekturrechnungen spiegelt ein stabiles Umfeld für neue Projekte wider. Unsere wasserfesten RevWood-Produkte werden sowohl im Einzelhandel als auch bei Bauunternehmen immer häufiger eingesetzt. Wir haben das Angebot unserer revolutionären Signature Technology erweitert, die die breite Auswahl unserer Pergo- und Karastan-Laminatkollektionen hervorhebt. Wir haben unsere luxuriösen Karastan- und Godfrey Hirst-Teppichbodenkollektionen für den Wohnbereich weiterentwickelt und bieten dem Einzelhandel Anreize zur Steigerung des Absatzes. Unser erweitertes Portfolio von lösungsgefärbten Polyesterteppichen stärkt unsere Position bei Bauträgern für Mehrfamilienhäuser und bei Bauherren von Einfamilienhäusern, was sich negativ auf unseren Produktmix auswirkt. Wir haben unsere jüngste Übernahme im Bereich der Vliesstoffe integriert und sind dabei, deren Absatz und Betrieb zu verbessern. Mit der Einführung neuer Hart-LVTs mit aktualisierter Optik, WetProtect und antimikrobiellen Technologien konnten wir uns auf dem Markt differenzieren, und der Absatz von Vinylbelägen stieg, da sich die Verbraucher für erschwinglichere Optionen entschieden.

Die Leistung von Mohawk im zweiten Quartal spiegelt die positiven Auswirkungen vieler Initiativen wider, die wir in unserem gesamten Unternehmen durchführen. Wir bewältigen die gegenwärtigen Marktbedingungen und bereiten uns gleichzeitig auf die Wiederbelebung der Nachfrage vor, die auf zyklische Abschwünge folgt. Die Zentralbanken haben die Zinssätze erhöht, um die Inflation zu senken, und signalisieren, dass weitere Zinserhöhungen möglich sind. In den USA haben wir einen Anstieg des Vertrauens der Bauherren und der Baubeginne festgestellt, der unser Wohnungsneubaugeschäft ankurbeln wird. Wir gehen davon aus, dass sich der gewerbliche Sektor in diesem Jahr besser entwickeln wird als der Wohnimmobilienmarkt, auch wenn der Bürosektor weiterhin schwächelt. Obwohl die Beschäftigung nach wie vor hoch ist, verzögern sich die Verkäufe von Neubauten und bestehenden Häusern aufgrund der begrenzten Verfügbarkeit von Wohnraum, höherer Zinsen und der Inflation. Wenn sich die Wirtschaft erholt, führen diese aufgeschobenen Umbauprojekte in der Regel zu einem grösseren Wachstum der Branche. Unsere neuen Umstrukturierungsinitiativen dürften jährlich 35 Mio. US-Dollar einsparen, und unsere jüngsten Übernahmen werden durch die Optimierung ihrer Leistung mehr zu unseren Ergebnissen beitragen. In diesem wettbewerbsintensiven Markt erwarten wir einen anhaltenden Druck auf die Preisgestaltung und den Produktmix, der teilweise durch die niedrigeren Material- und Energiekosten ausgeglichen wird. Unser drittes Quartal ist saisonal bedingt durch die Sommerferien, die geringeren Verbraucherausgaben und die geringere Produktion in Europa schwächer. In Anbetracht dieser Faktoren erwarten wir für das dritte Quartal ein bereinigtes Ergebnis je Aktie von 2,62 bis 2,72 US-Dollar, ohne Berücksichtigung von Umstrukturierungs-, Übernahme- und anderen Kosten.

Bei Mohawk unternehmen wir die notwendigen Schritte, um die Herausforderungen von heute zu bewältigen und uns gleichzeitig auf die Chancen von morgen vorzubereiten. Wenn die Zentralbanken ihren Schwerpunkt auf einen ausgewogeneren Ansatz verlagern, wird sich unser Geschäft mit der Erholung der Branche beschleunigen. In allen unseren Regionen sind Wohnungen knapp, alternde Häuser müssen renoviert werden und Unternehmen werden investieren, um unter günstigeren Bedingungen zu wachsen. Diese Faktoren werden zu einem höheren Wachstum bei Bodenbelägen führen, und unsere Investitionen in Kapazitätserweiterungen und unsere jüngsten Übernahmen werden unsere Ergebnisse weiter verbessern."

ÜBER MOHAWK INDUSTRIES

Mohawk Industries ist der weltweit führende Produzent von Fussbodenbelägen und stellt Produkte zur Optimierung von Wohn- und Gewerbeflächen auf der ganzen Welt her. Die vertikal integrierten Fertigungs- und Vertriebsprozesse von Mohawk bieten Wettbewerbsvorteile bei der Herstellung von Teppichen/Matten, Teppich-, Fliesen-, Laminat-, Holz-, Stein- und Vinylböden. Mit unserer branchenführenden Innovationskraft haben wir Produkte und Technologien entwickelt, mit denen sich unsere Marken von anderen Produkten abheben und die alle Anforderungen für Um- und Neubauten erfüllen. Unsere Marken gehören zu den bekanntesten in der Branche und umfassen American Olean, Daltile, Durkan, Eliane, Elizabeth, Feltex, GH Commercial, Godfrey Hirst, Grupo Daltile, IVC Commercial, IVC Home, Karastan, Marazzi, Mohawk, Mohawk Group, Mohawk Home, Pergo, Quick-Step, Unilin und Vitromex. In den letzten zehn Jahren hat sich Mohawk von einem amerikanischen Teppichhersteller zum weltweit grössten Unternehmen für Bodenbeläge mit Niederlassungen in Australien, Brasilien, Kanada, Europa, Malaysia, Mexiko, Neuseeland, Russland und den Vereinigten Staaten entwickelt.

Einige der Aussagen in den unmittelbar vorangehenden Abschnitten, insbesondere Prognosen zur zukünftigen Unternehmensleistung, zu den Geschäftsaussichten, den Wachstums- und Betriebsstrategien und ähnlichen Angelegenheiten, sowie diejenigen Aussagen, die die Worte "könnten", "sollten", "glaubt", "nimmt an", "erwartet" und "schätzt" oder ähnliche Begriffe enthalten, stellen "zukunftsgerichtete Aussagen" dar. Für diese Aussagen beansprucht Mohawk den "Safe Harbor"-Schutz für zukunftsgerichtete Aussagen, der im Private Securities Litigation Reform Act von 1995 enthalten ist. Es kann nicht garantiert werden, dass die zukunftsgerichteten Aussagen korrekt sind, da sie auf vielen Annahmen beruhen, die Risiken und Unsicherheiten beinhalten. Die folgenden wichtigen Faktoren können dazu führen, dass die zukünftigen Ergebnisse abweichen: Änderungen der wirtschaftlichen oder branchenbezogenen Bedingungen; Wettbewerb; Inflation und Deflation bei Frachtkosten, Rohstoffpreisen und anderen Inputkosten; Inflation und Deflation auf den Verbrauchermärkten; Währungsschwankungen; Energiekosten und -versorgung; Zeitpunkt und Höhe von Investitionen; Zeitpunkt und Umsetzung von Preiserhöhungen für die Produkte des Unternehmens; Wertminderungsaufwendungen; Integration von Übernahmen; internationaler Betrieb; Einführung neuer Produkte; Rationalisierung des Betriebs; Steuern und Steuerreform; Produkt- und andere Ansprüche; Rechtsstreitigkeiten; Risiken und Ungewissheiten im Zusammenhang mit der COVID-19-Pandemie; regulatorische und politische Veränderungen in den Ländern, in denen das Unternehmen tätig ist; und andere Risiken, die in den SEC-Berichten und öffentlichen Bekanntmachungen von Mohawk genannt werden.

MOHAWK INDUSTRIES, INC. AND SUBSIDIARIES CONDENSED CONSOLIDATED STATEMENTS OF OPERATIONS (Unaudited) Three Months Ended Six Months Ended (Amounts in thousands, except per share data) July 1, 2023 July 2, 2022 July 1, 2023 July 2, 2022 Net sales $ 2,950,428 3,153,188 5,756,651 6,168,851 Cost of sales 2,218,519 2,279,991 4,381,300 4,493,526 Gross profit 731,909 873,197 1,375,351 1,675,325 Selling, general and administrative expenses 578,863 505,270 1,096,515 986,597 Operating income 153,046 367,927 278,836 688,728 Interest expense 22,857 12,059 39,994 23,540 Other expense (income), net 2,215 (2,818 ) 1,649 (380 ) Earnings before income taxes 127,974 358,686 237,193 665,568 Income tax expense 26,760 78,176 55,703 139,624 Net earnings including noncontrolling interests 101,214 280,510 181,490 525,944 Net earnings (loss) attributable to noncontrolling interests (3 ) 79 35 184 Net earnings attributable to Mohawk Industries, Inc. $ 101,217 280,431 181,455 525,760 Basic earnings per share attributable to Mohawk Industries, Inc. $ 1.59 4.41 2.85 8.20 Weighted-average common shares outstanding - basic 63,680 63,540 63,630 64,116 Diluted earnings per share attributable to Mohawk Industries, Inc. $ 1.58 4.40 2.84 8.17 Weighted-average common shares outstanding - diluted 63,900 63,798 63,864 64,374





Other Financial Information Three Months Ended Six Months Ended (Amounts in thousands) July 1, 2023 July 2, 2022 July 1, 2023 July 2, 2022 Net cash provided by operating activities $ 263,597 147,706 520,873 202,661 Less: Capital expenditures 116,653 150,571 245,146 280,041 Free cash flow $ 146,944 (2,865 ) 275,727 (77,380 ) Depreciation and amortization $ 156,633 141,569 326,542 282,984





MOHAWK INDUSTRIES, INC. AND SUBSIDIARIES CONDENSED CONSOLIDATED BALANCE SHEETS (Unaudited) (Amounts in thousands) July 1, 2023 July 2, 2022 ASSETS Current assets: Cash and cash equivalents $ 570,933 223,986 Short-term investments — 265,000 Receivables, net 2,087,071 2,105,809 Inventories 2,618,711 2,826,044 Prepaid expenses and other current assets 574,613 519,895 Total current assets 5,851,328 5,940,734 Property, plant and equipment, net 4,957,225 4,582,075 Right of use operating lease assets 400,419 404,726 Goodwill 2,031,034 2,536,314 Intangible assets, net 887,929 856,401 Deferred income taxes and other non-current assets 457,228 369,237 Total assets $ 14,585,163 14,689,487 LIABILITIES AND STOCKHOLDERS' EQUITY Current liabilities: Short-term debt and current portion of long-term debt $ 1,038,032 1,498,900 Accounts payable and accrued expenses 2,143,807 2,316,980 Current operating lease liabilities 106,102 108,497 Total current liabilities 3,287,941 3,924,377 Long-term debt, less current portion 2,013,327 1,052,064 Non-current operating lease liabilities 310,612 309,261 Deferred income taxes and other long-term liabilities 761,263 796,847 Total liabilities 6,373,143 6,082,549 Total stockholders' equity 8,212,020 8,606,938 Total liabilities and stockholders' equity $ 14,585,163 14,689,487





Segment Information Three Months Ended As of or for the Six Months Ended (Amounts in thousands) July 1, 2023 July 2, 2022 July 1, 2023 July 2, 2022 Net sales: Global Ceramic $ 1,155,362 1,158,569 2,214,696 2,223,326 Flooring NA 1,001,698 1,099,538 1,955,115 2,171,448 Flooring ROW 793,368 895,081 1,586,840 1,774,077 Consolidated net sales $ 2,950,428 3,153,188 $ 5,756,651 6,168,851 Operating income (loss): Global Ceramic $ 84,034 154,269 147,351 254,607 Flooring NA 37,199 100,030 35,186 195,354 Flooring ROW 86,914 124,107 162,159 258,757 Corporate and intersegment eliminations (55,101 ) (10,479 ) (65,860 ) (19,990 ) Consolidated operating income $ 153,046 367,927 278,836 688,728 Assets: Global Ceramic $ 5,546,167 5,537,075 Flooring NA 4,210,170 4,345,912 Flooring ROW 4,295,257 4,334,649 Corporate and intersegment eliminations 533,569 471,851 Consolidated assets $ 14,585,163 14,689,487





Reconciliation of Net Earnings Attributable to Mohawk Industries, Inc. to Adjusted Net Earnings Attributable to Mohawk Industries, Inc. and Adjusted Diluted Earnings Per Share Attributable to Mohawk Industries, Inc. Three Months Ended Six Months Ended (Amounts in thousands, except per share data) July 1, 2023 July 2, 2022 July 1, 2023 July 2, 2022 Net earnings attributable to Mohawk Industries, Inc. $ 101,217 280,431 181,455 525,760 Adjusting items: Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 41,557 1,801 72,690 3,658 Inventory step-up from purchase accounting 1,276 143 4,581 143 Legal settlements, reserves and fees 48,022 — 49,012 — Release of indemnification asset — — — 7,324 Income taxes - reversal of uncertain tax position — — — (7,324 ) Income tax effect of adjusting items (15,956 ) (1,181 ) (19,679 ) (2,805 ) Adjusted net earnings attributable to Mohawk Industries, Inc. $ 176,116 281,194 288,059 526,756 Adjusted diluted earnings per share attributable to Mohawk Industries, Inc. $ 2.76 4.41 4.51 8.18 Weighted-average common shares outstanding - diluted 63,900 63,798 63,864 64,374





Reconciliation of Total Debt to Net Debt (Amounts in thousands) July 1, 2023 Short-term debt and current portion of long-term debt $ 1,038,032 Long-term debt, less current portion 2,013,327 Total debt 3,051,359 Less: Cash and cash equivalents 570,933 Net debt $ 2,480,426





Reconciliation of Net Earnings (Loss) to Adjusted EBITDA Trailing Twelve Three Months Ended Months Ended (Amounts in thousands) October 1,

2022 December 31,

2022 April 1,

2023 July 1,

2023 July 1,

2023 Net earnings (loss) including noncontrolling interests $ (533,713 ) 33,552 80,276 101,214 (318,671 ) Interest expense 13,797 14,601 17,137 22,857 68,392 Income tax expense 15,569 2,917 28,943 26,760 74,189 Net (earnings) loss attributable to noncontrolling interests (256 ) (96 ) (38 ) 3 (387 ) Depreciation and amortization(1) 153,466 159,014 169,909 156,633 639,022 EBITDA (351,137 ) 209,988 296,227 307,467 462,545 Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 21,375 33,786 8,114 33,579 96,854 Inventory step-up from purchase accounting 1,401 1,218 3,305 1,276 7,200 Impairment of goodwill and indefinite-lived intangibles 695,771 — — — 695,771 Legal settlements, reserves and fees, net of insurance proceeds 45,000 9,231 990 48,022 103,243 Adjusted EBITDA $ 412,410 254,223 308,636 390,344 1,365,613 Net debt to adjusted EBITDA 1.8

(1)Includes accelerated depreciation of $13,085 for Q3 2022, $15,915 for Q4 2022 and $23,019 for Q1 2023 in addition to $7,978 for Q2 2023.

Reconciliation of Net Sales to Adjusted Net Sales Three Months Ended Six Months Ended (Amounts in thousands) July 1, 2023 July 2, 2022 July 1, 2023 July 2, 2022 Mohawk Consolidated Net sales $ 2,950,428 3,153,188 5,756,651 6,168,851 Adjustment for constant shipping days 17,305 — 16,356 — Adjustment for constant exchange rates 19,376 — 50,336 — Adjustment for acquisition volume (135,483 ) — (209,037 ) — Adjusted net sales $ 2,851,626 3,153,188 5,614,306 6,168,851





Three Months Ended July 1, 2023 July 2, 2022 Global Ceramic Net sales $ 1,155,362 1,158,569 Adjustment for constant shipping days 4,642 — Adjustment for constant exchange rates 11,884 — Adjustment for acquisition volume (90,604 ) — Adjusted net sales $ 1,081,284 1,158,569 Flooring NA Net sales $ 1,001,698 1,099,538 Adjustment for acquisition volume (34,890 ) — Adjusted net sales $ 966,808 1,099,538





Flooring ROW Net sales $ 793,368 895,081 Adjustment to segment net sales on constant shipping days 12,663 — Adjustment for constant exchange rates 7,492 — Adjustment for acquisition volume (9,989 ) — Adjusted net sales $ 803,534 895,081





Reconciliation of Gross Profit to Adjusted Gross Profit Three Months Ended (Amounts in thousands) July 1, 2023 July 2, 2022 Gross Profit $ 731,909 873,197 Adjustments to gross profit: Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 30,441 713 Inventory step-up from purchase accounting 1,276 143 Adjusted gross profit $ 763,626 874,053 Adjusted gross profit as a percent of net sales 25.9 % 27.7 %





Reconciliation of Selling, General and Administrative Expenses to Adjusted Selling, General and Administrative Expenses Three Months Ended (Amounts in thousands) July 1, 2023 July 2, 2022 Selling, general and administrative expenses $ 578,863 505,270 Adjustments to selling, general and administrative expenses: Restructuring, acquisition and integration-related and other costs (11,219 ) (1,186 ) Legal settlements, reserves and fees (48,022 ) — Adjusted selling, general and administrative expenses $ 519,622 504,084 Adjusted selling, general and administrative expenses as a percent of net sales 17.6 % 16.0 %





Reconciliation of Operating Income to Adjusted Operating Income Three Months Ended (Amounts in thousands) July 1, 2023 July 2, 2022 Mohawk Consolidated Operating income $ 153,046 367,927 Adjustments to operating income: Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 41,660 1,899 Inventory step-up from purchase accounting 1,276 143 Legal settlements, reserves and fees 48,022 — Adjusted operating income $ 244,004 369,969 Adjusted operating income as a percent of net sales 8.3 % 11.7 % Global Ceramic Operating income $ 84,034 154,269 Adjustments to segment operating income: Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 13,810 — Inventory step-up from purchase accounting 1,276 — Adjusted segment operating income $ 99,120 154,269 Adjusted segment operating income as a percent of net sales 8.6 % 13.3 % Flooring NA Operating income $ 37,199 100,030 Adjustments to segment operating (loss) income: Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 18,488 (239 ) Legal settlement and reserves 4,875 — Adjusted segment operating income $ 60,562 99,791 Adjusted segment operating income as a percent of net sales 6.0 % 9.1 % Flooring ROW Operating income $ 86,914 124,107 Adjustments to segment operating income: Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 9,362 2,139 Inventory step-up from purchase accounting — 143 Adjusted segment operating income $ 96,276 126,389 Adjusted segment operating income as a percent of net sales 12.1 % 14.1 %





Corporate and intersegment eliminations Operating (loss) $ (55,101 ) (10,479 ) Adjustments to segment operating (loss): Legal settlement, reserves and fees 43,147 — Adjusted segment operating (loss) $ (11,954 ) (10,479 )





Reconciliation of Earnings Including Noncontrolling Interests Before Income Taxes to Adjusted Earnings Including Noncontrolling Interests Before Income Taxes Three Months Ended (Amounts in thousands) July 1, 2023 July 2, 2022 Earnings before income taxes $ 127,974 358,686 Net earnings attributable to noncontrolling interests 3 (79 ) Adjustments to earnings including noncontrolling interests before income taxes: Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 41,557 1,801 Inventory step-up from purchase accounting 1,276 143 Legal settlements, reserves and fees 48,022 — Adjusted earnings including noncontrolling interests before income taxes $ 218,832 360,551





Reconciliation of Income Tax Expense to Adjusted Income Tax Expense Three Months Ended (Amounts in thousands) July 1, 2023 July 2, 2022 Income tax expense $ 26,760 78,176 Income tax effect of adjusting items 15,956 1,181 Adjusted income tax expense $ 42,716 79,357 Bereinigter Ertragsteuersatz 19,5 % 22,0 %

Das Unternehmen ergänzt seinen verkürzten Konzernabschluss, der in Übereinstimmung mit den US GAAP erstellt und präsentiert wird, um bestimmte nicht-GAAP-konforme Finanzkennzahlen. Wie von den Regeln der Securities and Exchange Commission gefordert, stellen die obigen Tabellen eine Abstimmung der nicht GAAP-konformen Finanzkennzahlen des Unternehmens jeweils mit der am direktesten vergleichbaren US-GAAP-Kennzahl dar. Jede der oben genannten nicht-GAAP-konformen Kennzahlen sollte zusätzlich zu der vergleichbaren US-GAAP-Kennzahl berücksichtigt werden. Sie ist möglicherweise nicht mit ähnlich benannten Kennzahlen vergleichbar, die von anderen Unternehmen gemeldet wurden. Das Unternehmen ist der Ansicht, dass diese nicht GAAP-konformen Kennzahlen, wenn sie mit der entsprechenden US-GAAP-Kennzahl abgeglichen werden, seinen Anlegern wie folgt helfen: Nicht-GAAP-konforme Umsatzkennzahlen, die bei der Ermittlung von Wachstumstrends und beim Vergleich von Umsätzen mit früheren und zukünftigen Zeiträumen helfen, und nicht-GAAP-konforme Profitabilitätskennzahlen, die beim Verständnis der langfristigen Rentabilitätstrends des Unternehmens und beim Vergleich seiner Gewinne mit früheren und zukünftigen Zeiträumen helfen.

Das Unternehmen schliesst bestimmte Posten von seinen nicht-GAAP-konformen Umsatzkennzahlen aus, da diese Posten von Berichtszeitraum zu Berichtszeitraum stark variieren und die zugrunde liegenden Geschäftstrends verschleiern können. Zu den Posten, die von den nicht GAAP-konformen Umsatzkennzahlen des Unternehmens ausgeschlossen werden, gehören: Fremdwährungstransaktionen und -umrechnungen, mehr oder weniger Versandtage in einem Zeitraum und die Auswirkungen von Übernahmen.

Das Unternehmen schliesst bestimmte Posten von seinen nicht-GAAP-konformen Rentabilitätskennzahlen aus, da diese Posten möglicherweise nicht auf die operative Kernleistung des Unternehmens schliessen lassen oder nicht mit ihr in Zusammenhang stehen. Zu den Posten, die von den nicht GAAP-konformen Rentabilitätskennzahlen des Unternehmens ausgenommen sind, gehören: Restrukturierungs-, Übernahme- und Integrationskosten sowie sonstige Kosten, Rechtsvergleiche, Rückstellungen und Gebühren, abzüglich Versicherungserlöse, Wertminderung von Firmenwerten und immateriellen Vermögenswerten mit unbestimmter Nutzungsdauer, Bilanzierung von Übernahmen, einschliesslich der Aufstockung von Vorräten aus der Bilanzierung von Übernahmen, Auflösung von Entschädigungsansprüchen und die Auflösung unsicherer Steuerpositionen.

