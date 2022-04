Mohawk Industries legt Ergebnisse für das erste Quartal vor

CALHOUN, Georgia, April 30, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mohawk Industries, Inc. (NYSE: MHK) hat heute für das erste Quartal 2022 einen Nettogewinn von 245 Millionen US-Dollar und einen verwässerten Gewinn pro Aktie (EPS) von 3,78 US-Dollar bekanntgegeben. Der bereinigte Nettogewinn belief sich auf 246 Millionen US-Dollar und der bereinigte Gewinn pro Aktie auf 3,78 US-Dollar, ohne Restrukturierungs-, Übernahme- und andere Kosten. Der Nettoumsatz für das erste Quartal 2022 betrug 3,0 Milliarden US-Dollar, ein Anstieg von 13,0 % wie berichtet und 17,3 % auf Basis konstanter Wechselkurse und Tage. Im ersten Quartal 2021 betrug der Nettoumsatz 2,7 Milliarden US-Dollar, der Nettogewinn 237 Millionen US-Dollar und der EPS 3,36 US-Dollar. Der bereinigte Nettogewinn belief sich auf 246 Millionen US-Dollar und der bereinigte Gewinn pro Aktie auf 3,49 US-Dollar, ohne Restrukturierungs-, Übernahme- und andere Kosten.



Jeffrey S. Lorberbaum, Chairman und CEO, kommentierte die Leistung von Mohawk Industries im ersten Quartal wie folgt: "Die Ergebnisse von Mohawk übertrafen unsere Erwartungen, da die Umsätze im ersten Quartal auf einen Allzeitrekord stiegen, was höhere Preise, Wachstum in unseren Keramikgeschäften und eine Verbesserung im gewerblichen Bereich und einen Nutzen aus unseren kleinen Übernahmen widerspiegelt. Das Betriebsergebnis übertraf unsere Prognose, da die Stärke unserer globalen Keramikgeschäfte die steigenden Energiekosten in Europa kompensierte, verbesserte Betriebsstrategien die Ergebnisse des Segments Flooring North America stärkten und das Segment Flooring Rest of the World von unserem Umgang mit dem Druck auf dem europäischen Markt profitierte."



Während des Quartals haben wir unser Geschäft in den meisten Märkten auf hohem Niveau betrieben, um Auftragsrückstände abzubauen und unsere Lagerbestände aufzufüllen. Im vergangenen Jahr erforderten schnelle Kostensteigerungen mehrere Preismassnahmen, um die Inflation zu überwinden. Wir haben diese beispiellosen Erhöhungen in allen unseren Märkten umgesetzt und weitere Erhöhungen im gesamten Unternehmen angekündigt, da die Inflation weiter steigt. Wir kontrollieren auch die Vertriebsgemeinkosten, verbessern die betriebliche Effizienz und führen innovative neue Produktfunktionen ein. In einigen Märkten wurde unser Wachstum im Quartal durch Bestands- und Produktionsbeschränkungen begrenzt. Wir führen mehrere Expansionsprojekte durch, um die Nachfrage nach unseren wachstumsstärkeren Produkten zu befriedigen, neue Innovationen zu schaffen und die betriebliche Effizienz zu verbessern. Zu den Kategorien, die wir erweitern, gehören Laminat, LVT- und Quarz-Arbeitsplatten in den USA; Laminat, hochwertige Porzellanplatten und Spezialkeramikprodukte in Europa; und Keramikfliesen in Brasilien und Mexiko. Unsere jüngsten ergänzenden Übernahmen in Europa stärken unser wachsendes Geschäft mit Isolierungen und Platten. Der Absatz unserer Produkte bleibt stark, und das Design und die Funktionen, die wir auf den Markt bringen, verschaffen uns Wettbewerbsvorteile in allen Preislagen.



Die Marktbedingungen für Bodenbeläge bleiben günstig, auch wenn die Regierungen die Zinssätze inflationär bedingt anheben. Die Beschäftigungsrate ist hoch und die Löhne steigen in den meisten unserer Märkte. Millionen von Millennials Ende 20 und Anfang 30 gründen Haushalte und wünschen sich Wohneigentum. Im Gegensatz zu früheren Zyklen ist der US-Wohnungsbestand historisch niedrig, es werden mehr Einfamilienhäuser gebaut und das US-Defizit im Wohnbereich wird Jahre brauchen, bis sich Angebot und Nachfrage decken. Renovierungsaktivitäten dürften stark bleiben, da das Eigenheimkapital steigt und Käufer von bestehenden Häusern immer noch langfristige Projekte abschliessen, die sie in den letzten Jahren begonnen haben. Der gewerbliche Neubau und Umbau nimmt weiter zu, da sich die Geschäftsbedingungen verbessern und Projekte, die aufgrund der Pandemie aufgeschoben wurden, in Angriff genommen werden.



Vor dem Hintergrund geopolitischer Spannungen und steigender Inflation hat Mohawk sein Umsatzwachstum weiter ausbauen können, einen starken Cashflow generiert und eine historisch niedrige Verschuldung beibehalten. Angesichts der Unterbewertung unserer Aktien im Verhältnis zu unseren Gewinnen genehmigte unser Vorstand im Februar ein zusätzliches Aktienrückkaufprogramm in Höhe von 500 Millionen US-Dollar. Wir haben im ersten Quartal 2,1 Millionen Aktien für insgesamt 307 Millionen US-Dollar erworben. Seit Anfang 2020 haben wir 8,5 Millionen Aktien erworben, was 12 % des ausstehenden Saldos entspricht und unser Vertrauen in das langfristige Wachstum und die Rentabilität von Mohawk widerspiegelt.



Im ersten Quartal stieg der Umsatz unseres globalen Keramiksegments wie berichtet um 14,5 % und tages- und währungsbereinigt um 18,5 %. Die operative Marge des Segments betrug 9,4 %, was auf Preis- und Angebotsverbesserungen, Produktivität und höhere Volumina zurückzuführen war, die durch steigende Inflation, einschliesslich der europäischen Gaskrise, und normalerer Saisonalität ausgeglichen wurden. Unser US-Keramikgeschäft verbessert weiterhin seine Umsätze und Margen, indem es seine Produktpalette verbessert und inflationsbedingt mehrere Preiserhöhungen vornimmt. Unsere US-Verkäufe dürften sich positiv auswirken, indem wir Alternativen zu Fliesenimporten anbieten, die im Preis steigen und bei denen Lieferverzögerungen auftreten. Unsere Verkäufe von Quarz-Arbeitsplatten wachsen schnell, und um die Nachfrage zu befriedigen, haben wir dem Ausbauunserer Kapazität in unserem Werk für Arbeitsplatten in Tennessee begonnen. Die Ergebnisse unserer Keramikgeschäfte in Mexiko und Brasilien waren weiterhin stark, auch wenn unsere Verkäufe im Quartal durch niedrige Lagerbestände begrenzt waren. Engpässen sind wir mit einer Kapazitätserhöhung in Mexiko und Verhandlungen mit Regierungsbehörden bzgl. Genehmigungen und Anreizen für den Bau eines neuen Werks für Porzellenfliesen in Brasilien begegnet. In unserem europäischen Keramikgeschäft wuchs der Umsatz im ersten Quartal, da die Verbrauchernachfrage zunahm und unsere Kunden ihre Lagerbestände in Erwartung einer weiter ansteigenden Inflation erhöhten. Die Produktion der Keramikindustrie in Europa wurde unterbrochen, als die ukrainischen Tonlieferungen nach Westeuropa eingestellt wurden. Wir haben die Versorgungsprobleme vorausgesehen und die Lagerbestände vor der Invasion der Ukraine erhöht, um einen Produktionsstillstand zu vermeiden. Die Erdgaspreise für den weiteren Jahresverlauf sind gegenüber früheren Schätzungen gestiegen, was unsere zukünftigen Kosten erhöht. Wir haben unsere Ergebnisse verbessert, indem wir die Preise stärker als erwartet erhöht und unseren Produktmix verbessert haben.



Im Berichtsquartal stieg der Nettoumsatz unseres Segments Flooring Rest of World um 14,2 % wie berichtet oder um etwa 22,1 % auf Basis konstanter Wechselkurse. Die operative Marge des Segments betrug 15,3 % wie berichtet und 15,5 % auf bereinigter Basis, beeinflusst durch Inflation, Lieferkettenunterbrechungen und die Auswirkungen von Wechselkursen, teilweise ausgeglichen durch Preis- und Mischungsgewinne im Laufe des Quartals. Unter schwierigen Bedingungen ergriff das Führungsteam des Segments Massnahmen, um eskalierende Energiekosten, steigende Inflation und instabile Lieferketten in den Griff zu bekommen. Trotz mehrfacher Preiserhöhungen hinken wir den schnell steigenden Kosten in Europa hinterher und haben als Reaktion auf den anhaltenden Inflationsdruck weitere Preiserhöhungen angekündigt. Obwohl die Materialversorgung die Produktion begrenzte, stiegen die Laminatverkäufe im Quartal, und wir erwarten ein anhaltendes langfristiges Wachstum, während wir die Premium-Laminatkategorie erweitern. Unsere Betriebsexpansion im Bereich Laminat in Belgien dürfte bis Ende 2023 fertiggestellt sein und somit höhere zukünftige Verkäufe unterstützen. Die Verkäufe in unseren LVT- und Vinylplattengeschäften wurden durch Materialengpässe und niedrige Lagerbestände negativ beeinflusst. Die Rohstoffversorgung für beide Kategorien war besonders schwierig, verbesserte sich jedoch im Laufe des Quartals. Durch den Kauf eines Dämmstoffherstellers mit Werken in Irland und Grossbritannien haben wir unseren Marktanteil bei Polyurethan-Dämmstoffen erhöhen können. In einem der übernommenen Werke für Dämmstoffe wird derzeit eine neue Produktionslinie mit modernster Technik in Betrieb genommen. Unsere Paneelverkäufe sind im Quartal deutlich gewachsen, und unsere neue Hochdrucklaminatlinie erweitert unsere Fertigung um eine neue Produktkategorie, die mit unseren anderen Holzpaneelen harmoniert. Die Integration unserer kürzlich erworbenen MDF-Anlage sowie Effizienzverbesserungen und Kapazitätserweiterungen schreiten voran. Unser australisches Geschäft verzeichnete im Quartal nach der Lockerung der Pandemiebeschränkungen eine robuste Nachfrage, während Neuseeland aufgrund anhaltender Beschränkungen weiterhin schwierig ist.



Im Quartal stieg der Umsatz unseres Segments Flooring North America um 10,6 % wie berichtet oder um 12,3 % auf Basis konstanter Tage, und unsere operative Marge betrug 8,9 % aufgrund von Preis- und Mixverbesserungen und Produktivität, teilweise ausgeglichen durch Inflation und eine Rückkehr zu normalerer Saisonalität. Das Segment bewältigt die grösste Inflation, die wir je erlebt haben, und führt weitere Preiserhöhungen durch. Die Strategien, die wir in den letzten zwei Jahren implementiert haben, haben unsere Verkaufsabwicklung, Kostenstruktur und Serviceniveaus verbessert und uns in die Lage versetzt, dieses schwierige Umfeld zu bewältigen. Im gesamten Segment haben wir viele Projekte ins Rollen gebracht, um die Produktivität zu steigern, die Effizienz zu verbessern und unsere Anlagen zu modernisieren, um unsere Ergebnisse zu verbessern. Mohawk ist ein führender Spieler am Laminatmarkt, und die Verkäufe unserer Premium-Kollektionen stiegen im Quartal weiter an, als unsere neue Produktionslinie hochgefahren wurde. Die steigende Marktnachfrage in Nordamerika absorbiert unsere zusätzliche Produktion, sobald sie in Betrieb geht, und wir bauen unsere Kapazität in den USA im nächsten Jahr weiter aus, um weiteres Wachstum zu unterstützen. Unsere LVT-Verkäufe sind im ersten Quartal weiter deutlich gewachsen, da wir von einem verbesserten Angebot auf allen Kanälen profitierten. Unsere LVT-Margen wurden durch Lieferverzögerungen und daraus resultierenden Produktionsstillständen, Verzögerungen bei Erzeugnissen und höhere Seefrachtkosten beeinträchtigt. Unsere neue LVT-Anlage an der Westküste der USA leitet Produktions- und Feinabstimmungsprozesse ein. Der Service für Wohnteppiche hat sich erheblich verbessert, und die Kunden senken ihre Lagerbestände, was sich auf den Umsatz auswirkt. Wir erhöhen die Preise, um die eskalierenden Material- und Energiekosten weiter auszugleichen. Indem wir die Komplexität reduzieren, Abläufe vereinfachen und die Effizienz steigern, verbessern wir die Kosten. Unsere Verkäufe von gewerblichen Bodenbelägen erholen sich weiterhin, angeführt von der Stärke in den Kanälen Behörden, Arbeitsplatz und Gesundheitswesen. Die Verkäufe unserer Teppichfliesen- und kommerziellen LVT-Kollektionen steigen weiterhin mit der Umsetzung neuer und aufgeschobener Projekte. Wir haben eine neue Teppichfliese eingeführt, die eine überlegene Akustik und hohen Komfort bietet und gleichzeitig die höchste Stufe der Nachhaltigkeitszertifizierung bei halbem CO 2 -Fussabdruck erreicht. Wir arbeiten weiterhin an innovativen Lösungen zur Verbesserung unserer Umweltleistung, um unsere Führungsposition bei umweltfreundlichen Produkten zu behaupten.



Nach den ersten vier Monaten des Jahres 2022 bleiben wir in Bezug auf das Branchenwachstum in diesem Jahr trotz Inflations- und Zinsdruck verhalten optimistisch. Angesichts der weiter steigenden Inflation haben wir für die meisten unserer Produkte und Märkte weitere Preiserhöhungen angekündigt. Das Wohnungsangebot ist historisch niedrig, und steigende Hypothekenzinsen spornen Familien zu einem früheren als geplanten Hauskauf an. Der Umbau sollte durch fortgesetzte Verkäufe bestehender Eigenheime, höheres Eigenheimkapital und die Modernisierung von Eigenheimen unterstützt werden, die in den letzten zwei bis drei Jahren gekauft wurden. Wir gehen davon aus, dass der kommerzielle Sektor mit der Rückkehr zur Normalität nach der Corona-Pandemie seinen Aufschwung fortsetzen wird. Wir erwarten Verbesserungen bei der Versorgung mit schwer erhältlichen Materialien, die unser Produktionsniveau erhöhen sollten. Ungeachtet unserer Preiserhöhungen wirkt sich der historische Anstieg der Energiekosten in Europa weiterhin auf unser Geschäft aus. Unsere Kapitalinvestitionen werden unsere spezifischen Kapazitätsengpässe entlasten und unser Angebot erweitern. Im Vordergrund in diesem Jahr stehen die Optimierung unserer Angebotspalette und unserer Margen, die Kontrolle unserer Ausgaben und die Einleitung zusätzlicher Produktivitätsmassnahmen. Angesichts dieser Faktoren gehen wir davon aus, dass unser bereinigter Gewinn pro Aktie im zweiten Quartal ohne Umstrukturierungskosten 4,25 bis 4,35 US-Dollar betragen wird.



"Trotz kurzfristiger Unsicherheiten vertrauen wir auf die langfristige Zukunft unseres Unternehmens. Weltweit besteht ein struktureller Wohnraummangel, und diese Lücke wird sich wohl erst in vielen Jahren schliessen lassen. Wir sollten von starken langfristigen Trends beim Wohnungsneubau, Wohnungsumbau und gewerblichen Projekten profitieren. Unsere Marken sind die bekanntesten im Bereich von Bodenbelägen und bieten ein umfassendes Produktportfolio, das die branchenweit stärkste Kollektion nachhaltiger Produkte umfasst. Wir erleichtern unseren Kunden das Wachstum ihres Unternehmens durch führende digitale Tools, die Kundenkontakte generieren, Bestellverfahren vereinfachen und Lieferungen beschleunigen. Durch die Innovationsbestrebungen unseres talentierten Teams sind wir weiterhin branchenführend in Design, Leistung und Wert. Die Stärke unserer Bilanz ermöglicht uns transformative und ergänzende Übernahmen, die unser Geschäft ergänzen. In den nächsten drei bis fünf Jahren sollten diese Vorteile den Umsatz von Mohawk steigern und die Marge erweitern."

ÜBER MOHAWK INDUSTRIES

Mohawk Industries ist der weltweit führende Hersteller von Bodenbelägen zur Aufwertung von Wohn- und Gewerberäumen auf der ganzen Welt. Die vertikal integrierten Herstellungs- und Vertriebsprozesse von Mohawk bieten Wettbewerbsvorteile bei der Herstellung von Teppichböden, Teppichen, Keramikfliesen, Laminat-, Holz-, Stein- und Vinylböden. Durch unsere branchenführenden, innovativen Produkte und Technologien heben sich unsere Marken von der Konkurrenz ab und erfüllen alle Umbau- und Neubauanforderungen. Unsere Marken gehören zu den bekanntesten der Branche und umfassen American Olean, Daltile, Durkan, Feltex, Godfrey Hirst, IVC, Karastan, Marazzi, Mohawk, Mohawk Group, Pergo, Quick-Step und Unilin. In den letzten zwei Jahrzehnten hat Mohawk sein Geschäft von einem amerikanischen Teppichhersteller zum weltweit grössten Bodenbelagsunternehmen mit Niederlassungen auf der ganzen Welt entwickelt.



Einige der Aussagen in den unmittelbar vorangehenden Absätzen, insbesondere jene zur erwarteten künftigen Performance, zu Geschäftsaussichten, Wachstum und Betriebsstrategien sowie ähnlichen Sachverhalten und jene, welche die Begriffe "könnte", "sollte", "glaubt", "erwartet" und "schätzt" oder vergleichbare Ausdrücke beinhalten, stellen "zukunftsgerichtete Aussagen" dar. Für diese Aussagen beansprucht Mohawk den Schutz der "Safe Harbor"-Bestimmungen für zukunftsgerichtete Aussagen, die im Private Securities Litigation Reform Act von 1995 enthalten sind. Es kann nicht garantiert werden, dass die zukunftsgerichteten Aussagen zutreffend sind, da sie auf vielen Annahmen beruhen, die Risiken und Ungewissheiten beinhalten. Die folgenden wichtigen Faktoren können dazu führen, dass die zukünftigen Ergebnisse abweichen: Veränderungen der Wirtschafts- oder Branchenlage, Wettbewerb, inflationäre und deflationäre Entwicklung der Fracht- und Rohstoffkosten und sonstiger Investitionskosten, Inflation und Deflation auf Verbrauchermärkten, Währungsschwankungen, Energiekosten und die Versorgungslage, Zeitpunkt und Höhe der Kapitalausgaben, zeitlicher Verlauf und Preiserhöhungen für die Produkte des Unternehmens, Wertberichtigungen, Integration übernommener Unternehmen, internationale Betriebstätigkeit, Einführung neuer Produkte, Betriebsrationalisierungen, Steuerforderungen und Steuerreformen, Produkthaftung und sonstige Ansprüche, Rechtsstreitigkeiten, die Risiken und Unsicherheit in Bezug auf die COVID-19-Pandemie und russische Militäraktionen in der Ukraine oder andere geopolitische Ereignisse, regulatorische und politische Veränderungen in den Ländern, in denen das Unternehmen tätig ist, sowie weitere Risiken, die in den von Mohawk bei der US-amerikanischen Börsenaufsichtsbehörde SEC eingereichten Unterlagen sowie in anderen Publikationen genauer erläutert werden.

reversal of uncertain tax position 7,263 - Income tax effect of adjusting items 1,684 2,735 Adjusted income tax expense $ 70,395 70,425 Adjusted income tax rate 22.3 % 22.3 % Das Unternehmen ergänzt seinen verkürzten Konzernabschluss, der gemäss US-GAAP erstellt und dargestellt wird unter Berücksichtigung bestimmter nicht GAAP-konformer Finanzkennzahlen. Wie durch die Vorschriften der Securities and Exchange Commission vorgeschrieben, stellen die obigen Tabellen eine Abstimmung der Nicht-GAAP-Finanzkennzahlen des Unternehmens mit der am direktesten vergleichbaren US-GAAP-Kennzahl dar. Jede der oben aufgeführten Nicht-GAAP-Kennzahlen sollte zusätzlich zu der vergleichbaren US-GAAP-Kennzahl betrachtet werden und ist möglicherweise nicht mit ähnlich bezeichneten Kennzahlen vergleichbar, die von anderen Unternehmen gemeldet werden. Das Unternehmen ist der Ansicht, dass diese Nicht-GAAP-Kennzahlen, wenn sie mit den entsprechenden US-GAAP-Kennzahlen abgeglichen werden, seinen Anlegern wie folgt helfen: Nicht GAAP-konforme Umsatzkennzahlen helfen bei der Identifizierung von Wachstumstrends und beim Vergleich von Umsatzerlösen mit früheren und zukünftigen Perioden. Nicht GAAP-konforme Rentabilitätskennzahlen helfen beim Verständnis der langfristigen Rentabilitätstrends des Unternehmens und beim Vergleich der Gewinne mit früheren und zukünftigen Zeiträumen. Das Unternehmen schliesst bestimmte Posten von seinen nicht GAAP-konformen Umsatzkennzahlen aus, da diese Posten zwischen den Zeiträumen stark abweichen und die zugrunde liegenden Geschäftstrends verschleiern können. Zu den Posten, die von den Nicht-GAAP-Umsatzkennzahlen des Unternehmens ausgeschlossen sind, gehören: Fremdwährungstransaktionen und -umrechnung sowie die Auswirkungen von Akquisitionen. Das Unternehmen schliesst bestimmte Posten von seinen nicht GAAP-konformen Rentabilitätskennzahlen aus, da diese Posten möglicherweise keinen Hinweis auf die operative Kernleistung des Unternehmens geben oder in keinem Zusammenhang damit stehen. Zu den Posten, die von den nicht GAAP-konformen Rentabilitätskennzahlen des Unternehmens ausgeschlossen sind, gehören: Umstrukturierung, übernahme- und integrationsbedingte sowie sonstige Kosten, die Bilanzierung des Erwerbs von Unternehmen, einschliesslich der Aufstockung der Vorräte, die Freigabe von Entschädigungsleistungen und die Umkehrung ungewisser Steuerpositionen.



