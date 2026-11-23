Mogul Energy International hat am 20.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 12.06 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 12.9 Millionen USD, während im Vorjahreszeitraum 11.5 Millionen USD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.ch