Modus Therapeutics veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Modus Therapeutics präsentierte in der am 26.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0.03 SEK. Im Vorjahresquartal waren -0.070 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch