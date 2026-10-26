Modulight hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Modulight hat am 23.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0.01 EUR. Im Vorjahresquartal waren -0.030 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite standen 1.9 Millionen EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1.8 Millionen EUR umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch