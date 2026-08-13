Modiv veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Modiv lud am 11.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS lag bei 0.45 USD. Im letzten Jahr hatte Modiv einen Gewinn von -0.320 USD je Aktie eingefahren.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 11.7 Millionen USD – eine Minderung von 1.18 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 11.8 Millionen USD eingefahren.

Redaktion finanzen.ch