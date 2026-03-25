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Modiv Aktie 113749001 / US60784B1017

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25.03.2026 21:14:41

Modiv Industrial Inc. Q4 Profit Retreats

Modiv
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(RTTNews) - Modiv Industrial Inc. (MDV) announced earnings for fourth quarter that Dropped, from the same period last year

The company's bottom line came in at $0.429 million, or $0.02 per share. This compares with $0.633 million, or $0.07 per share, last year.

The company's revenue for the period fell 5.6% to $11.074 million from $11.730 million last year.

Modiv Industrial Inc. earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $0.429 Mln. vs. $0.633 Mln. last year. -EPS: $0.02 vs. $0.07 last year. -Revenue: $11.074 Mln vs. $11.730 Mln last year.

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Short 13’427.19 13.98 B89S1U
Short 13’926.58 8.94 BX0SPU
SMI-Kurs: 12’681.87 25.03.2026 17:30:00
Long 12’042.19 16.91 SRKBVU
Long 11’890.04 13.98 S9HB2U
Long 11’360.67 8.81 SEPBTU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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