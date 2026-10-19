Modison Metals öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Modison Metals hat am 16.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Modison Metals hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 7.18 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 3.59 INR je Aktie gewesen.

Im abgelaufenen Quartal hat Modison Metals 2.79 Milliarden INR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 92.22 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1.45 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch